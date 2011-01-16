به گزارش خبرگزاری مهر، پرسش "ابژه چیست؟" پرسشی است که قرار است در همایشی یک روزه در موزه فروید در لندن و از منظر نظریه هنر، انسانشناسی، فلسفه و روانکاوی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در این همایش اساتید و صاحبنظرانی چون آنه ماری سندلر از انگلستان (روانکاو و مدیر سابق مرکز آنا فروید)، سلمان اختر از کالج پزشکی جفرسون در پنسیلوانیا (روانکاو و نویسنده کتاب "دیکشنری جامع روانکاوی" و "مرزهای بینافردی")، مایکل رولاندز از یونیورسیتی کالج لندن (انسانشناس و نویسنده کتاب "به یاد آوردن برای فراموش کردن" و "حافظه، فداکاری و یادبودهای جنگ") و مارتین هولبراد از یونیورسیتی کالج لندن (انسانشناس و نویسنده کتاب "تکنولوژیهای تخیل") شرکت خواهند کرد.
کنت رایت از انگلستان (روانکاو و نویسنده کتاب "بینش و جدایی")، کورنلیا پارکر از انگلستان (هنرمند و نامزد جایزه ترنر و استاد هنر مفهومی در دانشکده تحصیلات تکمیلی اروپا در سوئیس)، داریان لیدر از انگلستان (روانکاو و نویسنده کتاب "چرا زنان نامههایی را که مینویسند بیشتر از نامههایی است که ارسال میکنند؟" و "پانویسهای فروید") و لوسیا فاریناتی از ایتالیا (مدیر هنری مستقل در لندن) از دیگر شرکتکنندگان در این همایش خواهند بود.
همایش "ابژه چیست؟"، شنبه، 12 فوریه 2011 (23 بهمن ماه 1389) در مرکز آنا فروید لندن برگزار میشود.
