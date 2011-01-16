به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری همایش "مدرنیته، نقد و علوم انسانی" بحث و بررسی پیرامون مسایلی است که مدرنیته، نقد و انسانگرایی می‌تواند در جهانی که به طور فزاینده‌ای به هم وابسته شده است، مدنظر قرار دهد.

سخنرانان اصلی این همایش ریچارد برنشتاین (دانشکده تحقیقات اجتماعی نیویورک)، مارشال برمن (دانشگاه شهر نیویورک)، جارن راسن (مؤسسه مطالعات پیشرفته در علوم انسانی آلمان)، استفان شفرد (دانشگاه لویولا ماریمونت)، و ایزاک وینکل هولم (دانشگاه کپنهاگ خواهند بود.

همایش "مدرنیته، نقد و انسانگرایی"، 12 و 13 فوریه 2011 (23 و 24 بهمن ماه 1389) در دانشگاه ایالتی کالیفرنیای امریکا برگزار می‌شود.