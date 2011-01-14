دستگیری عوامل ترور شهید علیمحمدی هدیه ای بزرگ برای ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسینی در خطبه‌ های این هفته نمازجمعه از تلاشهای ارزنده سربازان گمنام امام زمان (عج) در کشف و انهدام شبکه جاسوسی موساد قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات با این کار بزرگ، افتخار و اقتدار کشور را در توانمندی اطلاعاتی به نمایش گذاشتند، خاطرنشان کرد: این سربازان با شناسایی و دستگیری جیره ‌خواران اسرائیل غاصب و انجام عملیات پیچیده توانستند به عمق سیستم پیچیده اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، ضربات سهمگینی وارد کنند.

حسینی تاکید کرد: این اقدام مقتدرانه نیروهای ارزشمند کشورمان، سیلی محکمی به گوش اسرائیل غاصب بود.

وی در ادامه به بیان اجرای نقشه دشمن صهیونیستی در تجزیه کشور اسلامی سودان به کشور اسلامی و مسیحی که در راستای به یغما بردن منافع و منابع این کشور و تسهیل در سیطره جو‌یی بر آنان است، پرداخت.

حسینی سقوط دولت لبنان را ناشی از بی‌ تدبیری نخست وزیر این کشور دانست که توصیه‌ های مقام معظم رهبری را مورد توجه عملی قرار نداد.

حسینی استمداد نخست وزیر لبنان از آمریکا و عربستان را باعث ناکامی وی دانست که به سقوط دولت این کشور منجر شد.