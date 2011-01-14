مرگ یک مسافر ایرانی در اثر بلعیدن کیسه های مواد مخدر در مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری رسمی مالزی امروز جمعه از مرگ یک مسافر ایرانی به نام فتح‌الله .م در بیمارستان پوتراجایا واقع در پایتخت اداری کوالالامپور خبر داد.

به گفته عبدالرزاق عبدالمجید رئیس پلیس منطقه سپانگ، پزشکان مالزیایی تلاش کردند تا با خارج کردن 137 بسته حاوی شیشه از شکم این مرد 52 ساله وی را نجات دهند، با این حال خونریزی شدید ناشی از پاره شدن تعدادی از بسته‌ها به زندگی او پایان داد.

فتح الله در هنگام ورود به ترمینال فرودگاه LCCT در جنوب کوالالامپور مبتلا به درد شدید در ناحیه شکم شده بود.

عبدالرزاق افزود: پس از انتقال به بیمارستان جراحان 765 گرم شیشه را از بدن وی خارج کردند ولی با این حال او در ساعت 9:14 صبح امروز به وقت محلی جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش پلیس منطقه سپانگ اعلام کرد که هنوز اطلاعات خاصی در مورد این فرد به دست نیامده است.