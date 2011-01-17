به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه از آغاز فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور سپری میشود اما همین مدت زمان اندک کافی بوده برای آنکه تیمهای شرکت کننده از قانونی که آنها را مجاز به جذب حداکثر دو بازیکن خارجی کرده است، بهره کامل را ببرند.
زمانیکه گردونه این فصل از رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به حرکت درآمد از مجموع 12 تیم شرکت کننده تنها در ترکیب چهار تیم بازیکن خارجی به چشم میآمد. توزین الکتریک کاشان که علاوه بر دو بازیکن صربستانی یک مربی صرب هم به خدمت گرفته بود. تیمهای مهرام، ذوب آهن و پتروشیمی هم با یک بازیکن خارجی لیگ امسال را آغاز کردند.
البته دیگر تیمهای شرکت کننده در لیگ برتر 89 بسکتبال هم که از پیش از فصل رایزنی برای در اختیار گرفتن یار خارجی را آغاز کرده بودند پس از شروع مسابقات و به مرور گزینههای مورد نظر را به خدمت گرفتند تا آنجاکه امروز و در آستانه هفته ششم رقابتهای لیگ برتر مجموع خارجیهای شاغل در لیگ به 25 نفر رسیده است در حالیکه این آمار در ابتدای فصل 6 نفر بود.
شاید در بین بسکتبالیستهای خارجی که امسال در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور شرکت دارند چهار بازیکن از همه شناخته شدهتر باشند چون برای چندمین بار است که در لیگ ایران به کار گرفته میشوند.
"ریسنت جونز" یکی از این بازیکنان است. این بسکتبالیست آمریکایی که متخصص بازی در پست 5 است همچون دو سال پیش در ترکیب تیم پتروشیمی قرار گرفته است. "ویتاری مارش" هم از بازیکنان آمریکایی با سابقه در لیگ بسکتبال ایران است که امسال برای تیم تازه لیگ برتری شده راه و ترابری قم به میدان میرود.
ا"ویتاری مارش" که گارد راس است سال گذشته در ترکیب تیم لوله a.s قرار داشت. وی سال 83 در ترکیب تیم صنام تهران به میدان رفت و یکی از ارکان اصلی این تیم در کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور بود. مارش دو سال پیش هم در ازای قراردادی پنج ماهه برای تیم بیم بابل بازی کرد.
عباس آقا کوچکی در تیم دانشگاه آزاد هم یکی از بازیکنان خارجی نام آشنا در میان بسکتبالیها را در اختیار دارد یعنی "کوین شپارت" که آمریکایی بوده و در پست یک بازی میکند. "مارلون گارنت" هم یکی از دیگر بازیکنان آمریکایی است. این بسکتبالیست پست 3 که سال گذشته با ذوب آهن نایب قهرمان ایران شد، امسال در ترکیب تیم مدافع عنوان قهرمانی قرار گرفته است.
شاید در بین خارجیهایی که امسال جذب تیمهای بسکتبال کشورمان شدهاند جای بازیکنانی نظیر "جکسون ورومن" و "پریست لائودرداله" خالی باشد. بازیکنانی آمریکایی که دو سال پیش برای صبامهر و مهرام بازی کردند و سال گذشته هم در ایران ماندند اما جای خود را در ترکیب این دو تیم با یکدیگر عوض کردند.
در هر صورت هر 12 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از حضور دو بازیکن خارجی در ترکیب خود بهره میبرند به جز پتروشیمی که به خاطر برخی محدودیتها به داشتن یک بازیکن غیرایرانی بسنده کرده است. فهرست تیمهای شرکت کننده در این رقابتها و بازیکنان خارجی آنها به شرح زیر است:
مهرام:
* "مارلون گارنت" بازیکن آمریکایی پست 3
* "شیخ سامب" بازیکن سنگالی پست 5
ذوب آهن اصفهان:
* "عثمان بارو" بازیکن سنگالی پست 5
* "کارلوس پاول" بازیکن آمریکایی پست 3
پتروشیمی بندرامام:
* "ریسنت جونز" بازیکن آمریکایی پست 5
هیئت بسکتبال شهرکرد:
* "سکل فورد" بازیکن آمریکایی پست یک
* "دوشان" بازیکن صربستانی پست 5
توزین الکتریک کاشان:
* "زلاتکو ژوانوویچ" بازیکن صربستانی پست یک
* "نناد میشا نوویچ" بازیکن صربستانی پست 5
کاسپین قزوین:
* جاش کاپروود" گارد راس آمریکایی
* "سامائیلا ساماکی" بازیکن آمریکایی پست 5
راه و ترابری قم:
* "کلودیوس مارکیوس" بازیکن فرانسوی پست 4
* ویتاری مارش" گارد راس آمریکایی
ب.آ شیراز:
* "بابی سنت پروکس" بازیکن آمریکایی پست 2 و 3
* " ساشا زاگرواکچ" بازیکن اسلوونیایی پست 5
دانشگاه آزاد:
* "کوین شپارت" بازیکن آمریکایی پست یک
* "آلبرت مورینگ" بازیکن آمریکایی پست 2
شرکت ملی حفاری:
* "تیموتی الیس" بازیکن آمریکایی پست یک و دو
* "جیو بایمن" بازیکن باهاما (آمریکای مرکزی) پست 5
پویا تهران:
*"اندراسمیت" بازیکن جامائیکایی پست یک و 2
* "اسلوبودان آگوس" بازیکن صربستانی پست 4 و 5
شهرداری گرگان:
* "آیان یانگ" بازیکن توباگو پست یک و 2
* ساشا چوئیچ" بازیکن اهل کرواسی پست 4
به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر افزایش بازیکنان خارجی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، تعداد مربیان نیز سیر صعودی داشته است البته تنها به اندازه یک رده!
"دیان کرکلوویچ" مربی صربستانی است که بعد از گذشته دو سه هفته از رقابتهای لیگ برتر وارد ایران شد تا در کنار ناصر مهدیان بازیکنان هیئت شهرکرد را هدایت کند. پیش از وی "ولادو جوروویچ" به عنوان مربی توزین الکتریک معرفی شده بود. "ولادو" نیز صربستانی است. در هر صورت افزایش خارجیهای لیگ بسکتبال از 6 نفر به 25 نفر نشان دهنده این است که همکاری با خارجیها طرفداران همیشگی خود را در ایران دارد.
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