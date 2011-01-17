به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه از آغاز فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور سپری می‎شود اما همین مدت زمان اندک کافی بوده برای آنکه تیم‎های شرکت کننده از قانونی که آنها را مجاز به جذب حداکثر دو بازیکن خارجی کرده است، بهره کامل را ببرند.

زمانیکه گردونه این فصل از رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به حرکت درآمد از مجموع 12 تیم شرکت کننده تنها در ترکیب چهار تیم بازیکن خارجی به چشم می‎آمد. توزین الکتریک کاشان که علاوه بر دو بازیکن صربستانی یک مربی صرب هم به خدمت گرفته بود. تیم‎های مهرام، ذوب آهن و پتروشیمی هم با یک بازیکن خارجی لیگ امسال را آغاز کردند.

البته دیگر تیم‎های شرکت کننده در لیگ برتر 89 بسکتبال هم که از پیش از فصل رایزنی برای در اختیار گرفتن یار خارجی را آغاز کرده بودند پس از شروع مسابقات و به مرور گزینه‎های مورد نظر را به خدمت گرفتند تا آنجاکه امروز و در آستانه هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر مجموع خارجی‎های شاغل در لیگ به 25 نفر رسیده است در حالیکه این آمار در ابتدای فصل 6 نفر بود.

شاید در بین بسکتبالیست‎های خارجی که امسال در رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‏های کشور شرکت دارند چهار بازیکن از همه شناخته شده‏تر باشند چون برای چندمین بار است که در لیگ ایران به کار گرفته می‏شوند.

"ریسنت جونز" یکی از این بازیکنان است. این بسکتبالیست آمریکایی که متخصص بازی در پست 5 است همچون دو سال پیش در ترکیب تیم پتروشیمی قرار گرفته است. "ویتاری مارش" هم از بازیکنان آمریکایی با سابقه در لیگ بسکتبال ایران است که امسال برای تیم تازه لیگ برتری شده راه و ترابری قم به میدان می‎رود.

ا"ویتاری مارش" که گارد راس است سال گذشته در ترکیب تیم لوله a.s قرار داشت. وی سال 83 در ترکیب تیم صنام تهران به میدان رفت و یکی از ارکان اصلی این تیم در کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود. مارش دو سال پیش هم در ازای قراردادی پنج ماهه برای تیم بیم بابل بازی کرد.

عباس آقا کوچکی در تیم دانشگاه آزاد هم یکی از بازیکنان خارجی نام آشنا در میان بسکتبالی‎ها را در اختیار دارد یعنی "کوین شپارت" که آمریکایی بوده و در پست یک بازی می‎کند. "مارلون گارنت" هم یکی از دیگر بازیکنان آمریکایی است. این بسکتبالیست پست 3 که سال گذشته با ذوب آهن نایب قهرمان ایران شد، امسال در ترکیب تیم مدافع عنوان قهرمانی قرار گرفته است.

شاید در بین خارجی‌هایی که امسال جذب تیم‌های بسکتبال کشورمان شده‌اند جای بازیکنانی نظیر "جکسون ورومن" و "پریست لائودرداله" خالی باشد. بازیکنانی آمریکایی که دو سال پیش برای صبامهر و مهرام بازی کردند و سال گذشته هم در ایران ماندند اما جای خود را در ترکیب این دو تیم با یکدیگر عوض کردند.

در هر صورت هر 12 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از حضور دو بازیکن خارجی در ترکیب خود بهره می‎برند به جز پتروشیمی که به خاطر برخی محدودیت‎ها به داشتن یک بازیکن غیرایرانی بسنده کرده است. فهرست تیم‎های شرکت کننده در این رقابت‎ها و بازیکنان خارجی آنها به شرح زیر است:

مهرام:

* "مارلون گارنت" بازیکن آمریکایی پست 3

* "شیخ سامب" بازیکن سنگالی پست 5

ذوب آهن اصفهان:

* "عثمان بارو" بازیکن سنگالی پست 5

* "کارلوس پاول" بازیکن آمریکایی پست 3

پتروشیمی بندرامام:

* "ریسنت جونز" بازیکن آمریکایی پست 5

هیئت بسکتبال شهرکرد:

* "سکل فورد" بازیکن آمریکایی پست یک

* "دوشان" بازیکن صربستانی پست 5

توزین الکتریک کاشان:

* "زلاتکو ژوانوویچ" بازیکن صربستانی پست یک

* "نناد میشا نوویچ" بازیکن صربستانی پست 5

کاسپین قزوین:

* جاش کاپروود" گارد راس آمریکایی

* "سامائیلا ساماکی" بازیکن آمریکایی پست 5

راه و ترابری قم:

* "کلودیوس مارکیوس" بازیکن فرانسوی پست 4

* ویتاری مارش" گارد راس آمریکایی

ب.آ شیراز:

* "بابی سنت پروکس" بازیکن آمریکایی پست 2 و 3

* " ساشا زاگرواکچ" بازیکن اسلوونیایی پست 5

دانشگاه آزاد:

* "کوین شپارت" بازیکن آمریکایی پست یک

* "آلبرت مورینگ" بازیکن آمریکایی پست 2

شرکت ملی حفاری:

* "تیموتی الیس" بازیکن آمریکایی پست یک و دو

* "جیو بایمن" بازیکن باهاما (آمریکای مرکزی) پست 5

پویا تهران:

*"اندراسمیت" بازیکن جامائیکایی پست یک و 2

* "اسلوبودان آگوس" بازیکن صربستانی پست 4 و 5

شهرداری گرگان:

* "آیان یانگ" بازیکن توباگو پست یک و 2

* ساشا چوئیچ" بازیکن اهل کرواسی پست 4

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر افزایش بازیکنان خارجی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور، تعداد مربیان نیز سیر صعودی داشته است البته تنها به اندازه یک رده!

"دیان کرکلوویچ" مربی صربستانی است که بعد از گذشته دو سه هفته از رقابت‎های لیگ برتر وارد ایران شد تا در کنار ناصر مهدیان بازیکنان هیئت شهرکرد را هدایت کند. پیش از وی "ولادو جوروویچ" به عنوان مربی توزین الکتریک معرفی شده بود. "ولادو" نیز صربستانی است. در هر صورت افزایش خارجی‎های لیگ بسکتبال از 6 نفر به 25 نفر نشان دهنده این است که همکاری با خارجی‎ها طرفداران همیشگی خود را در ایران دارد.