فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بزودی مرحله دوم و پلی‎آف مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا آغاز می‎شود، اظهارداشت: آغاز این رقابت‎ها همزمان با لیگ برتر است که به مرحله حساس و به نوعی تعیین کننده خود رسیده است. این کار را برای ذوب آهن سخت می‏کند.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: شرایط سخت و مسابقات فشرده است. از طرفی نتیجه گیری در هر دو میدان هم به نوبه خود مهم و با ارزش است. این شرایط کار را برای تیمی مانند ذوب آهن سخت می‎کند. به ناچار باید نتیجه گیری بهتر در یکی از رویدادها را به دیگری ترجیح داد. این موضوعی است که مدیریت باشگاه در مورد آن تصمیم می‎گیرد.

وی که سال گذشته با ذوب آهن عنوان سوم رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا را کسب کرد، یادآور شد: مدیرعامل باشگاه (اصغر دلیلی) طی هفته جاری طی جلسه‎ای مشخص می‎کند که بیشتر تلاش و هم و غم خود را باید روی کدام مسئله قرار دهیم؟ لیگ برتر یا باشگاه‌های غرب آسیا؟ البته بازیکنان را برای حضور در هر دو رویداد آماده نگه می‎داریم.

* یعنی احتمال دارد که از مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا انصراف دهید؟

کوهیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر تاکید کرد: انصرافی در کار نیست. در سخت‌ترین شرایط هم در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا شرکت خواهیم داشت. حالا ممکن آن را به عنوان اولویت اول در نظر بگیریم یا اولویت دوم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان از وضعیت فعلی تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: بعد از بازگشت از سوریه (مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا در گروه A) خیلی سریع وارد لیگ برتر شدیم اما خوشبختانه هر دو دیدار خود را با برد تمام کردیم. در کل شرایط خوبی داریم. انجام دیدار معوقه‌مان کمک می‌کند تا در جدول رده‌بندی وضعیت بهتری پیدا کنیم.

فرزاد کوهیان همچنین پیش‌بینی کرد که تیم شانویل لبنان به عنوان حریف ذوب آهن در مرحله دوم رقابت‌های باشگاه‎های غرب آسیا معرفی شود.