مشترکان کرجی از یخ زدگی کنتورهای آب جلوگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ آبفای غرب استان تهران اعلام کرد: با توجه به کاهش شدید دمای هوا در روزهای اخیر و ادامه احتمالی آن ، انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و انشعابهای مشترکان به منظور قطع طولانی مدت جریان آب در شبکه داخلی منازل ضروری است.

بنا بر این گزارش، استفاده از خاک اره(که در کیسه ریخته)،پوشال پارچه، گونی و پشم شیشه در محفظه و محل استقرار کنتور آب ازجمله اقلامی هستند که می توان با آنها از یخ زدگی کنتور جلوگیری کرد.

مشترکانی که انشعاب آنها دچار یخ زدگی شده به هیچ وجه نباید از آب داغ به طور مستقیم برای رفع یخ زدگی استفاده کنند چرا که لوله و کنتور دچار ترکیدگی می شود.

استفاده از وسایل گرما زا و حرارتی را بدون اینکه کنتور و اتصالات آن در معرض حرارت و شعله مستقیم آنها قرار گیرد را از جمله راهکارهای مناسب برای رفع یخ زدگی اعلام کرده است.

اکنون 307 هزار مشترک آب تحت پوشش آبفای غرب استان تهران و البرز قرار دارند.

