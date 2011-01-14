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۲۴ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

رحمتی: مشکلی برای حضور در دیدار برابر کره شمالی ندارم

رحمتی: مشکلی برای حضور در دیدار برابر کره شمالی ندارم

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد برای دیدار روز شنبه برابر کره شمالی مشکلی ندارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، سیدمهدی رحمتی در تمرین روز پنجشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان دچار مصدومیت از ناحیه کمر شد و برای دقایقی تمرین را ترک کرد اما با تلاش کادر پزشکی به تمرینات بازگشت. او امروز هم در آخرین تمرین تیم ملی قبل از دیدار برابر کره شمالی حضور پیدا کرد.

رحمتی که در روزهای گذشته تلاش کرده است کمتر با خبرنگاران ایرانی حاضر در دوحه گفتگو کند، پس از پایان تمرین امروز در گفتگوی کوتاهی پیرامون آخرین وضعیت خودش گفت: خدا را شکر مشکلی ندارم و می توانم در دیدار برابر کره شمالی به میدان بروم.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره شمالی در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا در گروه چهارم ساعت 16:45 دقیقه روز شنبه به وقت تهران در ورزشگاه قطر اسپورت سیتی شهر دوحه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1231888

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