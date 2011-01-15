به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در ادامه برنامه سفر خود به اقلیم کردستان عراق به همراه بهروز محمد صالح "استاندار سلیمانیه " و جمعی از مدیران استان کرمانشاه به استان کرکوک رفت و با استاندار این استان دیدار و گفتگو کرد.



عبدالرحمن مصطفی فتاح "استاندار کرکوک" ضمن خیرمقدم به استاندار کرمانشاه و هیئت همراه گفت: استان کرکوک به لحاظ دارا بودن ذخایر نفتی یک شهر ثروتمند است و در دیگر بخش ها نیز از جمله کشاورزی و صنعت نیز یکی از شهرهای بزرگ عراق بشمار می آید.



وی با بیان این مطلب که شهر کرکوک توسط حکومت بعث با خاک یکسان شد، خاطرنشان کرد: خسارات ناشی از این ویرانی ها آثار باستانی چهار هزارساله شهر کرکوک را نابود کرد و د و در بعضی نقاط نیز حتی یک نفر هم زنده نماند.



مصطفی فتاح افزود: خوشبختانه در حال حاضر مدت دو سال است که بابت فروش هربشکه نفت کرکوک مبلغ یک دلار به این استان اختصاص داده می شود و ما نیز در تلاش هستیم با همکاری ایران بالاخص استانهای مرز نشین،برنامه ریزی صحیح و درستی را جهت احداث پروژه های عمرانی وتوسعه کرکوک با مشارکت استان کرمانشاه بپردازیم.



در ادامه سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه نیز اظهار داشت: استان کرمانشاه تجربه خوبی را در برپایی نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه و دیگر استانها را داراست، لذا حاضریم یک نمایشگاه سالیانه در کرکوک مخصوص جمهوری اسلامی ایران برگزار کنیم.



هاشمی در ادامه برنامه حضور خود در استان کرکوک به دیدار اعضای مجلس محافظه این استان رفت و با اشاره به دارا بودن ظرفیت های خوب این استان گفت:تا یک ماه آینده تجار و بازرگانان استان کرکوک به دعوت اتاق بازرگانی و سازمان بازرگانی به استان کرمانشاه سفر خواهند کرد تا روابط دو جانبه بیش از پیش تقویت شود.



وی خاطر نشان کرد: متخصصان ایرنی با دارا بودن مقاطع عالیه آموزشی می توانند در ساخت فرودگاه، پروژه های سدسازی، پالایشگاه و...کمک شایانی را به مردم استان کرکوک ارائه دهند.