ملاکهای پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران مشخص شد

فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به هر حال بعد از اینکه آزمون متمرکز پذیرش دانشجوی دکتری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود چند برابر ظرفیت پذیرش هر دانشگاه به آن دانشگاه معرفی می شود در این زمان است که دانشگاه برای انتخاب دانشجویان دکتری باید ملاکی برای گزینش از بین افرادی که از سوی سازمان سنجش معرفی می شوند داشته باشد.

رئیس دانشگاه تهران افزود: در برخی دانشکده های دانشگاه تهران که بر اساس اطلاعات تحصیلی و سوابق علمی می توان داوطلب دکتری را انتخاب کرد، آزمون کتبی درون دانشگاهی برای پذیرش برگزار نمی کنیم و داوطلبان تنها در آزمون متمرکز سازمان سنجش شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اما در برخی دانشکده ها که سوابق ندارند، چون ممکن است در مصاحبه اعمال نظر شخصی شود، ترجیح می دهیم آزمون کتبی برگزار کنیم.