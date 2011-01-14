به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، تیم ملی فوتبال کره جنوبی که در دیدار نخست خود برابر بحرین به پیروزی رسیده بود، با توقف برابر استرالیا با این تیم هم امتیاز شد تا هر دو شانس نخست صعود به مرحله یک چهارم نهایی پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا باشند.

در صورتیکه تیم ملی فوتبال ایران بتواند از گروه چهارم رقابتهای جام ملت ها به مرحله بعدی صعود کند چه تیم اول باشد و چه دوم باید با یکی از تیم های کره جنوبی و یا استرالیا برای صعود به مرحله نیمه نهایی بازی کند.

" جا چول کو " بازیکن شماره 13 تیم ملی فوتبال کره جنوبی که زننده تنها گل این تیم در دیدار برابر استرالیا بود پس از این دیدار در پاسخ به سوال خبرنگاران ایرانی که مایل هستید در دیدار حذفی برابر تیم ملی ایران قرار بگیرید یا تیمی دیگر گفت: برای ما فرقی نمی کند که با کدام تیم بازی کنیم. ما برای صعود به مراحل بالاتر باید همه حریفان را از پیش رو برداریم.