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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

راه ارتباطی 12 روستای مسدود شده آمل بازگشایی شد

راه ارتباطی 12 روستای مسدود شده آمل بازگشایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست بخش امامزاده عبدالله (ع) ‌آمل از بازگشایی راه ارتباطی 12 روستای این بخش که در روزهای گذشته به علت بارش برف و کولاک شدید بسته شده بود، خبر داد.

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف همراه با کولاک شدید طی اواخر هفته گذشته موجب شده تا راه ارتباطی حدود 12 روستا در بخش امامزاده عبدالله(ع) ‌آمل مسدود شود.

وی افزود: در بیشتر مناطق کوهستانی این بخش بیش از نیم متر برف بر زمین نشست.

سرپرست بخش امامزاده عبدالله (ع) ‌آمل تصریح کرد: با کمک اکیپ‌های راهداری اداره راه و ترابری آمل، دهیاران منطقه و نیروهای مردمی تمام راههای ارتباطی مسدود شده بخش امامزاده عبدالله (ع )‌آمل بازگشایی شد.

عسگری پوراضافه کرد: هم اکنون همه راههای ارتباطی روستایی بخش امامزاده عبدالله (ع) ‌آمل باز است و تردد وسایل نقلیه در آنها جریان دارد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه بارش سنگین برف و باران در این بخش خسارت جانی و مالی به همراه نداشته است، ادامه داد: این بارش باران و برف باعث خوشحالی کشاورزان منطقه برای سال زراعی آینده نیز شده بود.

وی یادآور شد: با هماهنگی و تمهیدات انجام شده برای سوخت مورد نیاز روستاییان منطقه، مشکلی وجود ندارد و متقاضیانی که با مشکل کمبود سوخت مواجه هستند به عامل های توزیع پخش فرآورده های نفتی معرفی می شوند.

کد مطلب 1231953

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