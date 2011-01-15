یزد 124 قلم کالا به 46 کشور جهان صادر کرد

ناصر ارسلانی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: عمده کالاهای صادراتی در این مدت از استان یزد به کشورهای هدف شامل کاشی، قیرنفت جامد، کابلهای مخابراتی، فرومولیبدن، پسته، اکسید مولیبدن و ... بوده است.

وی با اشاره به سهم هر یک از این اقلام در صادرات استان یزد افزود: کاشی 28 درصد، قیر نفت جامد 20 درصد، کابل‌های مخابراتی 9 درصد، فرو مولیبدن هشت درصد، پسته شش درصد، اکسید مولیبدن شش درصد و تابلو برق دو درصد از ارزش کل صادرات استان یزد را به خود اختصاص د اده‌اند.

اسلانی‌ زاده یادآور شد: در این مدت در مجموع بالغ بر 353 میلیون و 411 هزار و 737 کیلوگرم کالا به ارزش به ارزش 199 میلیون و 731 هزار و 302 دلار معادل بالغ بر 2 میلیارد و 64 میلیون ریال از طریق گمرک استان یزد به خارج از کشور صادر شده است.

وی این میزان صادرات را در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته دارای افزایش 28 درصدی به لحاظ وزنی و افزایش 51 درصد به لحاظ ارزش ریالی اعلام کرد.

ارسلانی قیمت هر کیلو کالای صادراتی در این مدت را 57 سنت اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلو کالای صادراتی در مدت مشابه سال قبل 48 سنت بوده است که این رقم هم‌ اکنون افزایش 18 درصدی یافته است.

وی ادامه داد: صادرات صورت گرفته از طریق گمرک یزد در این مدت به تفکیک در گروه کشاورزی شامل بالغ بر سه میلیون کیلوگرم و ارزش بالغ بر 15 میلیون دلار، گروه صنعت با 348 میلیون کیلوگرم و ارزش بالغ بر 183 میلیون دلار، گروه معدن بالغ بر یک میلیون کیلوگرم و ارزش بالغ بر 355 هزار دلار و صنایع دستی با وزن هزار و 720 کیلوگرم و ارزش بالغ بر 72 هزار دلار بوده است.

ارسلانی ‌زاده ادامه داد: سهم هر یک از این بخش‌ها در صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در زمینه محصولات کشاورزی افزایش 10 درصدی در وزن و 7.9 درصدی در ارزش ریالی، در گروه صنعت افزایش 98.6 درصدی در وزن و 91.8 درصدی در ارزش ریالی و در بخش معدن دارای افزایش چهار درصدی در وزن و دو درصدی در ارزش ریالی بوده است.

وی با بیان اینکه صادرات در هشت ماهه اول سال جاری به 46 کشور جهان صورت گرفته است، بیان داشت: در میان این کشورها عراق سهم 28 درصدی، پاکستان سهم 25 درصدی، هلند سهم 12 درصدی، افغانستان سهم 9 درصدی، سوریه سهم 9 درصدی، آلمان سهم سه درصدی و منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) سهم دو درصدی از کل صادرات استان یزد را به خود اختصاص داده ‌اند.