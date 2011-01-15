به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم کاراته دانشگاه آزاد با سه عضو تیم کاتای ایتالیا که سه ماه قبل عنوان قهرمانی جهان را کسب کردند برای حضور در سوپر لیگ ایران به توافق رسیدند. در حالی که این تیم سه نفره در جریان رقابت‌های جهانی بلگراد با صافی سرمربی دانشگاه آزاد به توافق نهایی دست یافته بودند، از داخل ایران نمایندگان چند تیم طی تماسی با یکی از این کاتاروها خواهان عقد قرارداد با وی و دو هم تیمی او شدند.

واسطه‌های این تیم‌ها با بالابردن مبلغ قرارداد از "والدسی" یکی از پرافتخارترین کاتاروهای جهان که با تیم دانشگاه آزاد به توافق رسیده بود، تماس گرفته و با پیشنهاد مبلغی بالاتر خواستار حضور وی و هم تیمی‌هایش در تیم مورد نظر آنها شدند.

احمد صافی، سرمربی تیم کاراته دانشگاه آزاد ضمن تایید این خبر به مهر گفت: نمی دانم چه اشخاصی با والدسی تماس گرفتند اما این کار حرفه‌ای نیست. ما با کاتاروهای ایتالیایی به توافق رسیده‌ایم و آنها به من خبر دادند که از داخل ایران برای حضورشان در سوپر لیگ کشورمان تماس گرفته‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: حضور والدسی و تیم کاتای ایتالیا در لیگ ایران می تواند برای پیشرفت کاتای ما خیلی موثر باشد به شرط آنکه از این فرصت استفاده کنیم نه آنکه بخواهیم با تخریب و سنگ اندازی مانع از انجام این کار شویم.