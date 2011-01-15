۲۵ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۵

برونئی به لبنان نیروی حافظ صلح اعزام کرد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: 20 تن از نیروهای نظامی برونئی جهت مشارکت در نیروهای حافظ صلح (یونیفیل) عازم لبنان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه برونئی تایمز، این پنجمین گروه نظامیان برونئی است که از سال 2008 میلادی به لبنان اعزام شده اند.

 این نیروها تحت فرماندهی نیروهای مالزیایی در لبنان به کار گرفته خواهند شد.


 
