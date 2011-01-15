به گزازش خبرگزاری مهر، در این متن که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است: بدین ‌وسیله ما پخش‌کنندگان سینمایی حمایت خود را از انتخابات تشکل واحد در 26 دی اعلام می‌داریم و در این انتخابات شرکت خواهیم کرد و به هیچ عنوان از تشکل‌های منحله طبق قانون حمایت نخواهیم کرد. چتر واحد به نفع سینمای ایران و پخش آثار سینمایی ایران خواهد بود.

موسسه‌هایی که پای این نامه را امضا کرده‌اند، عبارتند از مؤسسه سینمایی پویافیلم، مؤسسه سینمایی راه عرفان، شرکت جوزان فیلم، شکوفا فیلم، یکتا فیلم تهران، بنیان فیلم، سبحان‌گستر فیلم، بشرا فیلم، هدایت فیلم، نگین شهر فیلم، مؤسسه سینمایی لاله برگ، مؤسسه سینمایی گویا فیلم، مؤسسه سینمایی تصویر نوین، مؤسسه سینمایی آرین فیلم، کارگاه فیلم اندیشه، تولید و پخش، و سپنتا فیلم.