به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزاش جمعیت در شهرهای بزرگ و روند رو به رشد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کلان شهرهایی مانند تهران، سازندگان به دنبال دریافت سود بیشتر شروع به ساخت خانه های کوچک یا به اصلاح سوئیت‌هایی کردند که قشر خاصی از جامعه که توان خرید خانه بزرگتر را نداشتند، صاحبخانه شوند.

در همین حال خریداران هم از این موقیت استفاده کردند و با سرمایه کمی در بازار سرسام آور قیمتها، صاحب سرپناه شدند اما بازهم قیمت بالای این خانه ها به نسبت درآمد جامعه، خرید را برای اقشار کم درآمد ناممکن کرده است.

وام بانکی و طراحی سوئیت‌ها ویژگی تعیین قیمت

خانه هایی زیر 40 متر که در اغلب نقاط تهران وجود دارند به شکل سوئیت یا واحدهای یک خوابه ساخته می شوند که صاحبخانه ها با ارایه شرایطی مانند وام بانکی یا در نظرگرفتن بالکن برای ایجاد فضای باز در محیط کوچک این واحدها، متقاصیان بیشتری را برای خرید جلب می کنند. در واقع به دلیل اینکه این واحدها کوچک هستند ایده های سازندگان تاثیر زیادی بر تمایل خریداران دارد.

مشاوران املاک دراین ارتباط معتقدند که اغلب خریداران سوئیت‌ها مجرد هستند اما زوج‌هایی هم وجود دارند که زندگی در سوئیت‌های کوچک را به اجاره های سرسام آور ترجیح می دهند. به اعتقاد آنها، واحدهای کوچک به دلیل شرایط فرهنگی کشور ما متقاضیان خاص خود را دارد و اغلب زوجها اجاره نشینی را به زندگی در این واحدها ترجیح می دهند.

اما یکی دیگر از فعالان بازار مسکن اعتقاد دارد که متقاضی زیاد این واحدها سبب شده است که به نسبت آپارتمانهای بزرگتر، قیمت هر مترمربع این واحدها بیشتر باشد.

هم اکنون قیمت یک سوئیت 36 متری در میدان گلها 50 میلیون تومان است و واحد 36 متری یکخوابه در منطقه 10، با 9 سال ساخت به قیمت 40 میلیون تومان عرضه می‌شود.

همچنین یک واحد 40 متری که شرایطی مانند طبقه اول، انباری و بالکن را دارد با گذشت 9 سال از تاریخ ساخت 45 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

این درحالی است که مالک واحدی 35 متری در محدوده قصرالدشت تهران شرایط خاصی را برای تامین پول خرید این خانه به خریداران پیشنهاد کرده است. براین اساس، این آپارتمان با مبلغ 17 میلیون تومان نقد، 10 میلیون رهن و 18 میلیون وام مسکن خریدار، به فروش می رسد.

سوئیتی 37 متری در خیابان دبستان سیدخندان هم به قیمت 65 میلیون تومان عرضه می شود و سوئیت دیگری با متراژ 38 متر در خیابان نبرد پیروزی 55 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت 2 برابر متراژ

گاهی اوقات قیمت هر سوئیت بیش از 2 برابر متراژ آنهاست؛ به خصوص اگر در شمال تهران واقع شده باشد. براین اساس یک سوئیت 30 متری در منطقه زعفرانیه تهران به قیمت 75 میلیون تومان به فروش می رسد و واحدی 32 متری در ظفر 72 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در محدوده فرمانیه هم برای 37 متری نوساز 105 میلیون تومان قیمت تعیین شده است.