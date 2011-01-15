به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به این استقبال گسترده مسئولان برگزاری این نمایشگاه که نتوانستند آن را تمدید کنند، زمان بازدید از نمایشگاه را افزایش دادند و روز گذشته هم که آخرین روز نمایشگاه بود زمان بازدید تا 8 شب بود.

عرضه جدیدترین تقویم‌ها توسط 64 شرکت تولیدی

در مجموع 64 شرکت و واحد تولیدی تقویم و سررسید در این نمایشگاه که در فاصله کمی مانده تا آغاز سال نو، تازه‌ترین سررسید‌ها و روزشمار‌های خود را عرضه کردند.

در این نمایشگاه که با عنوان اصلی "گاه‌شمار ایرانی" برپا شد، تقریباً تمامی تولیدات مربوط به تقویم، سررسیدنامه، کارت تبریک، کاغذ کادو و هدایای فرهنگی عرضه شد.

علاوه بر این غرفه‌ای با عنوان سیر تحول تقویم‌نویسی در ایران در نمایشگاه دایر بود که کارشناسان حوزه گاه‌شماری آن با ذکر مستندات و نمایش سوابق مربوط به تقویم و روزشمارنویسی در ایران، سیر ثبت و نگارش روزشمار را به علاقه‌مندان آموزش می‌دادند.

در نمایشگاه مذکور همچنین نشست‌های تخصصی با موضوعاتی مانند تاریخچه و سیر روشمار در ایران، بررسی مشکلات و معضلات توید تقویم و سررسید و آشنایی با اصول طراحی تقویم برگزار شد.

تقویم‌ها اصلاح شد

نکته جالب دیگر در این نمایشگاه آن بود که تمامی شرکت‌‌های حاضر در آن، مناسبت‌های موجود در تقویم‌های خود را برای سال 1390 و بر اساس دستور شورای فرهنگ عمومی کشور اصلاح کردند؛ از جمله بحث‌برانگیزترین این مناسبت‌ها حذف دو روز گفتگوی تمدن‌ها و زلزله از تقویم و افزوده شدن مناسبت روز بصیرت در 9 دی بود.

در نخستین نمایشگاه تقویم، سررسید و روزشمار علاوه بر تولیدکنندگان این کالاهای فرهنگی و چاپی، تعدادی از نهادهای دولتی و غیردولتی شامل دفتر امور چاپ و دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی (هر دو وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و انجمن روابط عمومی ایران هم حضور داشتند و به سوالات بازدیدکنندگان در حوزه‌های مختلف پاسخ می‌گفتند.

بازدید پسر احمدی‌نژاد از نمایشگاه



از حاشیه‌های جالب دیگر نمایشگاه حضور چهره‌های سیاسی و هنری در آن بود؛ عصر پنجشنبه (23 دی) مهدی احمدی‌نژاد پسر ارشد رئیس‌جمهور و داماد اسفندیار رحیم‌مشایی به مدت حدود نیم ساعت از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و ضمن جلب توجه بازدیدکنندگان و غرفه‌داران به خود، به خرید تقویم و سایر اقلام موردنیاز خود از چند غرفه نمایشگاه پرداخت.



امیررضا خادم کشتی‌گیر سابق و نماینده دوره ششم مجلس هم از دیگر بازدیدکنندگان از نمایشگاه بود که از برگزاری چنین نمایشگاهی بسیار مشعوف به نظر می‌رسید.



گردش مالی تولید تقویم قابل توجه است



جلال ذکایی رئیس ستاد برگزاری نخستین نمایشگاه تقویم و سررسید و روزشمار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده برپایی این نمایشگاه گفت: در حال حاضر مجوز 700 الی 800 تقویم صادر می‌شود که اگر هر یک از اینها را در شمارگان معمول 5000 نسخه ضرب کنید، رقم قابل توجهی به دست می‌آید و با توجه به این گردش مالی قابل توجه و نیز تولید تقویم‌های متنوع از قبیل سینما، بهداشت و سلامت، هنری، شعرا و امثالهم، این حرفه تخصصی به درجه‌ای از بلوغ رسیده بود که خودش یک نمایشگاه مستقل داشته باشد.



فضای کوچک نمایشگاه از سردرگمی بازدیدکنندگان جلوگیری کرد

وی همچنین با اشاره به فضای کوچک و در عین حال کافی این نمایشگاه گفت: تجربه نشان داده اگر وسعت نمایشگاه بیش از حد بزرگ باشد، بازدیدکنندگان از آن دچار سردرگمی می‌شوند و نه آنها و نه غرفه‌داران به اهداف خود نمی‌رسند. از این جهت مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای این نمایشگاه انتخاب شد و فرد بازدیدکننده می‌توانست با صرف زمانی کم به راحتی از غرفه‌های مورد نظر خودش در دو سالن این نمایشگاه بازدید کند.

رئیس ستاد برگزاری نخستین نمایشگاه تقویم و سررسید و روزشمار افزود: حدود 80 غرفه در این نمایشگاه فعالیت داشتند و با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم، علاوه بر تقویم و سررسید، هدایای تبلیغاتی هم عرضه می‌کردند. بسیاری از شرکت‌ها و نهادها برای تهیه تقویم و سررسید‌های خود در سال تازه، مراجعه کردند و برخی از آنها خریدهای کلانی هم انجام داده‌اند و بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم شرکت‌کنندگان در نمایشگاه از فروش اقلام خود بسیار راضی بوده‌اند.

دومین دوره نمایشگاه؛ دیماه 90

وی که خود به عنوان رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ فعالیت می‌کند، درباره حضور واحدهای چاپی در نمایشگاه هم گفت: گروه‌های کالایی که در این نمایشگاه می‌توانستند شرکت کنند، عبارت بودند از تولیدکنندگان تقویم و سررسید، کانون‌های تبلیغاتی، طراحان گرافیک، صحافان، چاپخانه‌داران و تولیدکنندگان عرضه‌کنندگان هدایای تبلیغاتی بوده‌اند. در خصوص صنف چاپ این را بگویم که ما چاپخانه‌هایی را داریم که به صورت حرفه‌ای در زمینه چاپ تقویم و سررسید کار می‌کنند.

ذکایی همچنین از برگزاری منظم دوره‌های آتی نمایشگاه تقویم و سررسید و روزشمار خبر داد و گفت: دومین دوره نمایشگاه اول دیماه سال آینده برگزار می‌شود و بسیاری از واحدهایی که امسال حضور یافتند، از همین الان نسبت به حضور در نمایشگاه سال آینده اعلام آمادگی کرده‌اند.

نخستین نمایشگاه تقویم، سررسید و روزشمار که به مدت چهار روز در محل مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا بود، روز گذشته (جمعه 24 دی) به کار خود پایان داد.