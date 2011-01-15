محمدهادی امین‌ ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: ثبت نام داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته فراگیر پیام نور نیز از یکشنبه 26 دی ماه آغاز می شود و داوطلبان تا 2 بهمن ماه می‌توانند دفترچه راهنما و کارت اعتباری کنکور کارشناسی ناپیوسته فراگیر را تهیه و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور افزود: دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت نام کنکورهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ‌ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از طریق پست توزیع می‌شود.

امین ناجی در زمینه ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گفت: دانشجوی کارشناسی ارشد فراگیر در 76 رشته گرایش و 470 رشته محل به دو شیوه آموزش‌محور و آموزشی پژوهشی پذیرش می‌شود که در هر رشته محل برای هر کدام از این دو شیوه 15 نفر پذیرش خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دارندگان مدارک معادل با شرایطی که در دفترچه راهنمای آزمون درج شده است می‌توانند در آزمون کارشناسی‌ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ثبت نام کنند.