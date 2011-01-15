فولاد برنده شهرآورد اصفهان/ بافق یزد شگفتی ساز هفته سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از دور رفت رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور جمعه شب با برتری نمایندگان اصفهان، یزد، کرمان، اراک و سبزوار و تساوی دو تیم کازرون و پارسیان تهران پیگیری شد.

در مهمترین دیدار این هفته تیم مدعی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میزبان ذوب آهن این شهر بود. در این شهرآورد تیم فولاد با نتیجه نزدیک 27 بر 26 ذوب آهن را شکست داد و رقیب همشهری را به رده پنجم جدول فرستاد.

شاگردان مهدی رهبری در این هفته شگفتی ساز شدند. تیم سنگ آهن بافق یزد که سال گذشته در رده ششم جدول رده‌بندی قرار داشت با برتری مقابل میهمان خود نوین سپاهان اصفهان توانست به رده دوم صعود کرده و جایگاه خود را تا حدی تثبیت کند.

تیم پرسپولیس سبزوار نیز با شکست تیم شهرداری زرند در شهر کرمان به رده سوم جدول رسید. تنها نتیجه تساوی این هفته از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور نیز بین دو تیم پارسیان تهران و پتروشیمی کازرون رقم خورد.

نتایج هفته سوم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح است:

* شهرداری زرند کرمان 24 - پرسپولیس سبزوار 27

* سنگ آهن بافق یزد 36 - نوین سپاهان اصفهان 33

* مس کرمان 27 - دانشگاه صنعتی ارومیه 23

* شهرداری شهرکرد 25 - هپکو اراک 30

* پتروشیمی کازرون 21 - پارسیان تهران 21

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 27 - ذوب آهن اصفهان 26

جدول رده‌بندی مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان هفته سوم بدین ترتیب اعلام شد:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 6 امتیاز (3 برد)

2- سنگ آهن بافق یزد با 5 امتیاز (2 برد و یک تساوی)

3- پرسپولیس سبزوار با 5 امتیاز (2 برد و یک تساوی)

4- هپکو اراک با 4 امتیاز (2 برد ویک باخت)

5- ذوب آهن اصفهان با 3 امتیاز ( یک برد، یک تساوی و یک باخت)

6- مس کرمان با 3 امتیاز ( یک برد، یک تساوی و یک باخت)

7- فولاد نوین سپاهان اصفهان با 2 امتیاز (یک برد و یک باخت)

8- شهرداری زرند کرمان با 2 امتیاز (یک برد و یک باخت)

9- دانشگاه صنعتی ارومیه با 2 امتیاز (2 تساوی و یک باخت)

10- پتروشیمی کازرون با یک امتیاز (یک تساوی و یک باخت)

11- پارسیان تهران با یک امتیاز (یک تساوی و دو باخت)

12- شهرداری شهر کرد بدون امتیاز (3 باخت)

هفته چهارم رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد.