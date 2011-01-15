35 میلیارد ریال برای مکانیزه کردن اراضی کشاورزی اختصاص یافت

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر کشاورزی را مهمترین شاخص توسعه این منطقه دانست و افزود: با رونق کشاورزی بسیاری از مسائل مانند اشتغال، کاهش جمعیت روستاها و افزایش جمعیت شهرها رفع و اشتغال کاذب نیز بوجود نخواهد آمد.

وی همچنین با اشاره به کم آبی و خشکسالی های اخیر بر مصرف بهینه آب تاکید کرد و اظهار داشت: روشهای آبیاری نوین باید بیشتر توسعه یابد.

نماینده مردم رودسر و املش صرفه جویی و افزایش میزان بهره وری را از مزایای این روش عنوان کرد و گفت: مصرف صحیح آب بخصوص در مزارع ضرورتی انکار ناپذیر است که می توان با مصرف بهینه آب اثرات ناشی از خشکسالی های اخیر را کاهش داد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص " جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه انتخابیه خود" نیز خاطرنشان کرد: رویکرد برخی از مسئولان برای جذب سرمایه گذار در استان ناعادلانه است چرا که مناطق برخوردار را بیشتر مورد توجه قرار می دهند.

عباسی گفت: جاذبه های سرمایه گذاری بی نظیری در عرصه های مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعتی و معدنی در شهرستانهای رودسر و املش و جود دارد که باید بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که " مردم از مستقر نبودن برخی ادارات در بخش چابکسر گلایه دارند"، یادآور شد: ساختار اداری در املش تکمیل شده و در بخشهای مربوطه به رودسر نیز بنا به تقاضای مردم کارها در حال پیگیری و انجام است.