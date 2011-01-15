به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی در حاشیه دومین نشست آمایش آموزش عالی در دانشگاه شهیدبهشتی در پاسخ به مهر در خصوص 12 رشته علوم انسانی که بازنگری می شوند، گفت: این 12 رشته، گرایش های مختلفی دارند که بسیاری از این گرایشها در بحث بازنگری در دستور کار قرار نگرفته و به همه دانشگاهها هم اعلام شده که گسترش این رشته ها همانند قبل خواهد بود. از این میان تنها برخی گرایش ها وجود داشت که ما معتقد بودیم به روز نیستند و باید اصلاح شوند این گرایش ها غنی نبوده و به هیچ وجه نیازهای جامعه ما را پاسخگو نیستند.

سرفصلهای رشته مطالعات زنان به روز رسانی نداشت

قدیمی درباره رشته مطالعات زنان که با وجود گذشت کمتر 5 سال از بازنگری سرفصلها جزء 12 رشته مورد بازنگری قرار گرفته، نیز به مهر گفت: بحث این است که در برخی از سرفصلهای این رشته به روز رسانی وجود نداشت، برخی غنای لازم را نداشت و از مراجع قوی استفاده نشده بود همچنین بحث کارآمدی در آن دیده نشده بود فارغ التحصیلان این رشته شاهد موضوع هستند و می توان از آنها موضوع را دنبال کرد.

وی افزود: طبیعتاً باید دید که آموخته های آنها چقدر می تواند نیازهای جامعه را برطرف کند از سوی دیگر ارزش مداری برای ما یک رکن اساسی است و دانش آموخته این رشته کاملاً باید با ارزشهای اسلامی، بومی و فرهنگی ما رشد پیدا کند تا بتواند مسئولیت خود را در این حوزه پاسخگو باشد در غیر این صورت نقض غرض است که آموزشی دهیم که نتواند پاسخگو باشد در همه دنیا و در همه دانشگاههای جهان نیز این وظیفه به این شکل تعریف می شود.

260 هزار سرفصل متون درسی متعلق به علوم انسانی است

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت‌ علوم درباره بازنگری سرفصلهای آموزشی گفت: یکی از برنامه های جدی که در برنامه پنجم مجلس به دولت تکلیف کرده، بازنگری و اصلاح سرفصل های متون درسی دانشگاهی است در این زمینه حدود 260 هزار سرفصل مربوط به علوم انسانی است که ما آنها را اولویت بندی کرده ایم و در حال انجام است.

وی اظهار داشت: کمترین سهم بازنگری سرفصلها مربوط به هنر است که کمیته ای برای بازنگری سرفصلها در این گروه تشکیل شده است.

قدیمی در خصوص نحوه برخورد اساتید با موضوع تغییر سرفصلها در دانشگاهها گفت: بعید می دانم که مقاومتی صورت گیرد. یکی از مسئولیت های ذاتی اساتید دانشگاهها این است که سرفصل هایی که تدریس می کنند را به روز کند و طبق قانون پیش بینی شده است که 20 درصد سرفصل در اختیار استاد است تا آن را به روز کند.

وی افزود: ما در سیاست اصلاح سرفصلها امید اصلی مان به اساتید دانشگاه است و به همه دانشگاههای کشور ابلاغ شده است که دانشگاهها و دانشکده ها به این موضوع ورود پیدا کنند.

در سیاست اصلاح سرفصلها امیدمان به اساتید دانشگاه است

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت‌ علوم یادآور شد: انتظار مان این است که نقطه شروع از دانشگاهها باشد چرا که بسیاری از دروس دانشگاهها مشترک است. به عنوان مثال اگر رشته روانشناسی مطرح می شود دانشکده های مختلفی دروس مرتبط با روانشناسی را ارائه می دهند و ما برای بازنگری از هم افزایی و دانش اساتید و پتانسیل همه استفاده می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تدابیری دیده شده که ضمن اینکه اساتید ورود پیدا کنند از توانمندی آنها نیز به صورت بهینه استفاده شود.

قدیمی درباره شاخص هایی که برای بازنگری اعلام شده، گفت: شاخصهایی که برای بازنگری اعلام شده شاخصهای استاندارد و مورد پذیرش است و اختلافی در این زمینه وجود ندارد. این شاخصها ناظر بر این است که حتماً باید به روز، غنی و کارآمد باشد و بتواند پاسخ نیاز جامعه را بدهد و از سوی دیگر ارزشمداری در آن لحاظ شود.

استفاده از توان دانشگاههای خارج برای بازنگری در سرفصلها

وی درباره اسلامی سازی دروسی که از غرب وارد شده اند، گفت: ما به دنبال کارآمد کردن سرفصل ها هستیم و طبیعتاً از همه توان دانشگاههای خارج از کشور نیز باید استفاده کنیم. اگر یافته ای وجود دارد که می تواند مشکلی از جامعه ما حل می کند حتماً از آن بهره برداری می کنیم، کما اینکه در تحصیلات تکمیلی هم به این شیوه عمل می شود.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت‌ علوم افزود: طبیعی است که شرایط خاص ما مربوط به کشور ما است و باید بتوانیم از پتانسیل خود استفاده کنیم از این رو سعی کردیم از پتانسیل های جهانی و هم از نقاط قوت کشور استفاده کنیم اما باید پذیرفت که کار سختی است و بدون حمایت و نگاه ملی این موضوع به سرمنزل نمی رسد.