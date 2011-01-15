ایران در گفتگو ها جدی است / اعلام دستور کار اجلاس استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو با بیان اینکه ایران طی سالیان گذشته اقدامات زیادی برای اعتمادسازی انجام داده است، اظهار داشت که اکنون زمان آن فرا رسیده که غرب برای رفع بی اعتمادی و جلب اعتماد ملت ایران تلاش کند.

وی در خصوص موضوع گفتگوهای استانبول گفت: ما در ژنو در این باره به صراحت و روشنی توافق کردیم که گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک خواهد بود و نقاط مشترک می تواند طیفی از موضوعات را در برگیرد.

دکتر جلیلی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوها جدی است و با یک نگاه راهبردی، گفتگوها برای همکاری حول نقاط مشترک را دنبال می کند وچنانچه کشورهای1+5 هم با این نگاه در گفتگوها حاضر شوند، می شود امید داشت که گفتگوها به نتایج خوبی برسد.

مسئول گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بعضی از قدرت ها که در این سالها رویکرد تقابلی را دنبال کرده اند، دیده اند که سرانجام این رویکرد بن بست است. رویکرد تقابل هیچ وقت جواب نداده و برای آنها هم بی فایده و هم پرهزینه است؛ لیکن ما فکر می کنیم این رویکرد تعاملی است که می تواند عرصه های خوبی را برای همکاری ایجاد کند. امروز ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف قابل انکار نیست و گفتگو برای همکاری و بدنبال آن همکاری حول نقاط مشترک می تواند برای همه مفید باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی درباره دعوت ایران از نمایندگان کشورها برای بازدید از تاسیسات هسته ای، آن را نشان دهنده اعتماد به نفس ایران وشفافیت فعالیت های هسته ای کشوردانست و اظهار داشت: مبنای ما دعوت از نمایندگان مجامعی چون گروه 77 و جنبش عدم تعهد بوده که همواره در آژانس و مجامع بین المللی از حقوق هسته ای ما دفاع کرده اند، لکن از این فرصت استفاده کرده و از سایرین هم دعوت کردیم.

وی در رابطه با اظهارات وزیرخارجه آمریکا در خصوص پذیرش حق ایران برای غنی سازی اورانیوم تاکید کرد: حقوق ملت ها را خانم کلینتون تعیین نمی کند بلکه حقوق ملت ها در ان پی تی و اساسنامه آژانس آمده است. مسیری که بخواهد حقوق ملت ها را انکار کند یک مسیر غیر قابل پذیرش از سوی جامعه جهانی است.

جلیلی در تبیین اصرار خبرنگار فیگارو در مثبت ارزیابی نمودن اظهارات کلینتون مبنی بر پذیرش حق ایران برای غنی سازی ، اظهار کرد که ما هر حرکتی را در چارچوب رویکردها و مجموعه رفتار آنها تفسیر می کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در توضیح ادعای خبرنگار روزنامه فیگارو درباره گفتگوی ایران و آمریکا در گذشته پیرامون عراق و پرسش از امکان تکرار چنین گفتگوهایی درباره افغانستان و سایر مسائل منطقه، یادآوری کرد که گفتگوهای سابق ایران و آمریکا در مورد عراق به درخواست واشنگتن و دولت عراق و به منظور کمک به مردم عراق صورت پذیرفت.

جلیلی درباره افغانستان تاکید کرد حمله نظامی و اشغالگری راه حل نیست و این کشورها باید رویکرد خود را تغییر دهند، در این صورت کمک به مردم و دولت افغانستان را نیز می توان یکی از نقاط و دغدغه های مشترکی دانست.

وی درمورد بحث مبادله سوخت هسته ای اظهار داشت: این بحث درمورد تامین سوخت هسته ای رآکتورتهران است که مصرف آن کاملا مصرف دارویی است. سالانه 850 هزار بیمار سرطانی از تولیدات این رآکتور برخوردار می شوند. ما خواستیم این سوخت را بخریم، اما آنها نفروختند و بعد پیشنهاد تبادل دادند. آمریکا، وزرای خارجه ترکیه و برزیل را فرستاد تا بیایند و در این باره صحبت کنند که ایران تبادل را بپذیرد. آنها آمدند و ما در تهران، بیانیه تهران نوشتیم ؛ سئوال این است که چرا بعد از بیانیه تهران، آنها تبادل را رد کردند و بلافاصله قطعنامه صادر کردند. اینها مسائلی است که باید آنها اعتماد سازی کنند. گرچه ما گفته ایم این موضوع به عنوان یک موضوع همکاری می تواند کماکان در دستور کار باشد و البته به آنها گفته ایم اگر به ما سوخت ندهید ما خودمان تولید می کنیم و دیدند که ما توانستیم.

نماینده مقام معظم رهبری با محکوم کردن ترور دانشمندان ایرانی و تشبیه آن به اقدامات غرب در دوران قرون وسطی و فاشیسم در اروپا، به دستاورد بزرگ اطلاعاتی ایران در شناسایی عوامل ترور شهید علیمحمدی اشاره کرد و گفت: امروز صداقت کشورها درادعای مبارزه با تروریسم روشن می شود اینکه عده ای بیایند و اسامی دانشمندان را در قطعنامه شورای امنیت قرار دهند و بعد با اقدام تروریستی آنها را به شهادت برسانند، این ترکیبی است از دو تفکر قرون وسطی و فاشیسم. من فکر می کنم جامعه جهانی حتما این را نمی پسندند و حتما آن را محکوم می کنند.

جلیلی با رد این ادعا که سلاح هسته ای می تواند امنیت ومصونیت برای کشورها به ارمغان آورد اظهار داشت: ما معتقدیم سلاح هسته ای برای کشورها و جهان امنیت نمی آورد و دنبال این هستیم که همه قدرتهای هسته ای خل سلاح بشوند.وی چنین ذهنیتی را اشتباه محاسباتی دانست که امروز در غرب وجود دارد .

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفت: یکی از سئوالاتی که امروز در سطح مجامع بین المللی مطرح است این است که سلاح هسته ای را چه کسی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده است و اینکه آیا واقعا این سلاح ها مشکلات این رژیم را حل کرده است، آیا رژیم صهیونیستی توانسته است با سلاح هسته ای مشروعیت به دست بیاورد؟

مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد که کشورهای غربی با درک جایگاه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اشتباهات محاسباتی گذشته را تکرار نکنند و با رویکردی جدید به مذاکرات استانبول نگاه کرده، راهی را برگزینند که به نفع مردم منطقه و جهان باشد.