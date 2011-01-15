محتوای تمام دروس دوره پیش دبستانی قرآنی می شود

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه اخیر آموزش و پرورش درباره تبیین آموزش قرآن در دوره پیش دبستانی گفت: منظور از این مصوبه آموزش مستقیم قرآن به نوآموزان نیست بلکه به دنبال این هستیم که سایر آموزشها در این دوره را با رویکرد قرآنی دنبال کنیم.

پیش از این وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود: با توجه به چارچوب راهنمای تفصیلی برنامه‌ درسی دوره پیش‌دبستانی، رویکرد برنامه قرآن در این دوره، انس کودک با قرآن کریم و علاقه به یادگیری آن بوده که نشات گرفته از مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و شکوفایی فطرت الهی انسان است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نوآموز در دوره پیش دبستانی باید با اخلاق قرآنی تربیت شود، افزود: به طور مثال داستانها، شعرها، موضوع نقاشی و...با رویکرد قرآن و مفاهیم قرآنی به کودکان فرا داده می شود تا آنها با قرآن انس بیشتری پیدا کنند.

قربان ادامه داد: در این دوره آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن نیز مد نظر نیست و یکی از مسائل دیگری که دنبال می کنیم این است که نکات حلال و حرام و شرعیات را در قالبهای کودکانه به نوآموزان آموزش دهیم.