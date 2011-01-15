به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه فیلمسازان کشور اعم از دارندگان فیلم‌های سینمایی فیلم‌های کوتاه، مستند و 262 ثانیه‌ای از سراسر کشور و کشورهای منطقه می‌توانند آثارشان را با محوریت "خلیج فارس" به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند. این درحالی است که به ابتکار ستاد برگزاری جشنواره، بخش مسابقه سینمای ایران که برای اردیبهشت ماه سال آینده در جزیره کیش پیش بینی شده با عنوان"خلیج فارس" برگزار می‌شود.

نقش خلیج فارس و دریای کاسپین (خزر) به عنوان بستری تاریخی، اقتصادی و فرهنگی در جهان یکی از موضوعات جشنواره است. کلیه فیلم‌های بلند سینمایی، بلند ویدئویی، مستند و کوتاه داستانی با این موضوع می‌توانند تا 16 بهمن آثارشان را به جشنواره ارائه دهند. علاوه بر این موضوع، موضوعاتی چون: "جایگاه تعالیم حیات بخش اسلام به عنوان مهمترین عامل وحدت و تعامل مردم کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی"، " توجه به مزیت‌های معنوی و فرهنگی این منطقه به عنوان خواستگاه کهن‌ترین فرهنگ‌های جهانی به مثابه عامل مهم در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها "، "زمینه‌های تاریخی در روابط گسترده و کهن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ملت‌های ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه " ، "اهمیت تمدن، فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه در تعاملات منطقه‌ای و جهانی" ، "توجه و نمایش نقش ممتاز مناطق آزاد و تجاری در سرعت بخشیدن به تبادلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه "، "نقش جذابیت‌های توریستی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه درجهان امروز"، " توجه به موضوعات و مفاهیمی که معرف جایگاه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است "،از دیگر محورها و موضوعات جشنواره است.

متقاضیان شرکت در جشنواره می‌بایستی فرم ثبت نام را به همراه اصل آثار خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 16/11/89 به دبیرخانه جشنواره تحویل و یا ارسال نمایند .نشانی : تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه شهید میرزا حسنی _ پلاک 10 واحد 1تلفن: 6-88728964 ایمیل : info@Kishfilmfest.com مراجعه کنند.

کلیه فیلم‌های بلندسینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه داستانی، مستندبلند و مستند کوتاه که از سال1385به بعد تولید شده‌اند می‌توانند در این بخش شرکت نمایند. جشنواره بین المللی فیلم کیش با شعار "میراث مشترک آینده مشترک" و با هدف حمایت از آثار برتر و رویکرد به فرهنگ ملی و بومی، در بعد داخلی؛ وگسترش تعاملات و همگرایی منطقه‌ای و با استفاده از مؤلفه‌های مشترک مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی به همت "مرکز امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی" و "وزارت فرهنگ وارشاداسلامی" در تاریخ 4 الی 8 اردیبهشت‌ ماه 1390در جزیره زیبای کیش برگزار می‌شود.