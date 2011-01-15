به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه در نشست تخصصی بررسی نقش رسانه‌ ها در تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: رسانه‌ها امروزه هدایت ‌کننده و سازنده افکار عمومی در سراسر دنیا هستند.

وی گفت: همچنین ایرانیان خارج از کشور نیز حوزه بسیار مهمی است که تعامل رسانه‌ها با آن بسیار ضروری است. بر همین اساس از تمام نشریات و مطبوعات انتظار می‌رود تا در این حوزه احساس مسئولیت کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بحث ایرانیان خارج از کشور بحث یک دستگاه و وزارتخانه نیست بلکه بحث نظام جمهوری اسلامی است بر همین اساس باید هر ایرانی در هرجای دنیا که حضور دارد به این کشور تعلق خاطر داشته و از مصالح ایران دفاع کند.

وی افزود: باید با ایرانیان خارج از کشور تعامل برقرار باشد تا با وجود اینکه این افراد در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند اما تعلقات خاطر خود را نسبت به کشور خود فراموش نکنند.

حسینی تصریح کرد: در گذشته برقراری ارتباط با ایرانیانی که در کشورهای دیگر بودند سخت بود اما اکنون با ابزارهای پیشرفته این انتظار وجود دارد که نگاه به ایرانیان خارج از کشور و توجه به نظرات و ایده‌های آنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: بحث دیپلماسی عمومی امروزه مسئله بسیار مهمی است که باید بیش از گذشته به آن بپردازیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نگاه به ایرانیان خارج از کشور یک نگاه صرفاً اقتصادی نیست بلکه باید از توان عملی و فرهنگی آنان نیز استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی به موقع و تحلیل صحیح مسایل داخل ایران کاری است که رسانه‌ها باید انجام دهند و از این طریق از ایران هراسی که دشمنان در سالهای اخیر به دنبال آن هستند جلوگیری کنند.

حسینی افزود: اگر مطالب و واقعیتها به درستی بیان شود ایرانیان خارج از کشور این انگیزه را خواهند داشت که به عنوان مروجان ایران در خارج از کشور فعالیت کنند.

وی گفت:‌ دشمنان سعی دارند چهره نادرستی از ایران را در خارج از کشور ترسیم کنند که این چهره زیبنده خود این افراد است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ‌اگر اطلاع رسانی درست انجام شود ترورهایی که در ایران انجام می شود و دانشمندان ایرانی را هدف قرار می‌دهد زوایای پیدا و پنهان آن برای همگان مشخص می شود.

وی افزود: در گذشته گروه جندالله سعی می کرد تا خود را به عنوان گروه رهایی بخش ایران معرفی کند و بر روی جنایات خود پرده گذاشته و آنها را پاک کند که با ارتباطات ایجاد شده با ایرانیان خارج از کشور واقعیتها به درستی نمایان شد.

حسینی با اشاره به مباحث فرهنگی گفت: حفظ هویت ایرانی و سنتهای پاک ایرانی اگر زنده بمانند می‌تواند مبلغ فرهنگ ایرانی باشد به نحوی که ثبت جهانی عید نوروز اکنون بسیار مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفته است.

وی گفت: بسیاری از تاریخهای ایرانی به شکل دیگر در کشورها بیان می‌شود به طور مثلا در برخی از کشورها ابن سینما را دانشمند جهان عرب معرفی می‌کند بر همین اساس باید از طریق ایرانیان خارج از کشور این مسایل را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رسانه‌ها در خارج از کشور گفت: ‌توسعه کمی و کیفی رسانه های ایرانی در خارج از کشور باید مورد توجه قرار بگیرد و بیش از گذشته فعال شود.

وی گفت: ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با بررسی چالشهای جهان غرب و مشکلات آنان به ما کمک کنند تا شعارهای زیبای دموکراسی و حقوق بشر آنان برای همگان مشخص شود.

حسینی با اشاره به دغدغه مهم نسل جدید ایرانیان خارج از کشور گفت: همواره این دغدغه در کشور وجود دارد که نسل جدید ایرانیان خارج از کشور از فرهنگ و زبان خود دور بمانند بر همین اساس باید با این افراد نیز به تعامل بپردازیم و روابط خود را با آنان گسترش دهیم.

وی گفت‌: کم‌ کاریهای ما در کشور برای دیگران فرصت ایجاد کرده که برگزاری این همایشها می تواند این کم کاریها را جبران کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حال حاضر زمینه‌ای در کشور فراهم شده تا ایرانیانی که قصد برپایی نمایشگاه در داخل کشور را دارند این اقدام را انجام دهند.