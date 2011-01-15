مراسم تجلیل از دانش آموختگان نمونه کشوری با حضور احمدی نژاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و خانم دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور دارند قرار است از 82 نفر از دانشجویان نمونه دانشگاه های سراسر کشور تجلیل به عمل بیاید.

بر اساس این گزارش 50 نفر از این دانشجویان مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 32 نفر مابقی نیز مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

گفتنی است معیار سنجش دانشجویان کشوری در حال حاضر رتبه های نخست آنان در فعالیت های پژوهشی، علمی و فرهنگی است.

بر اساس این گزارش این مراسم نوزدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پانزدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور است.