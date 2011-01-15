  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

دقایقی پیش؛

مراسم تجلیل از دانش آموختگان نمونه کشوری با حضور احمدی نژاد آغاز شد

مراسم تجلیل از دانش آموختگان نمونه کشوری با حضور احمدی نژاد آغاز شد

مراسم تجلیل از دانش آموختگان نمونه کشوری دقایقی پیش با حضور رئیس جمهور و وزرای علوم و بهداشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و خانم دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور دارند قرار است از 82 نفر از دانشجویان نمونه دانشگاه های سراسر کشور تجلیل به عمل بیاید.

بر اساس این گزارش 50 نفر از این دانشجویان مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 32 نفر مابقی نیز مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

گفتنی است معیار سنجش دانشجویان کشوری در حال حاضر رتبه های نخست آنان در فعالیت های پژوهشی، علمی و فرهنگی است.

بر اساس این گزارش این مراسم نوزدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پانزدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور است.

کد مطلب 1232106

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها