به گزارش خبرنگار مهر، محسن ترکی که در دیدار ژاپن و سوریه با اعلام دو ضربه پنالتی و اخراج دو بازیکن از زمین مسابقه قضاوت پرحرف و حدیثی داشت و واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران داوری حاضر در جام ملت‌ها را برانگیخت، وضعیت مبهمی برای قضاوت در مراحل بالاتر این مسابقات دارد.

ترکی که از هشت سال گذشته در فهرست داوران بین المللی کشورمان قرار دارد و با بازنشسته شدن مسعود مرادی در حال حاضر داور اول فوتبال کشورمان محسوب می شود، در صحنه گل تساوی سوریه به ژاپن تصمیمی شجاعانه و سختی را اتخاذ کرد و با رد نظر حسن کامرانی‌فر کمک داور ایرانی خود ضمن اخراج دروازه بان ژاپن یک ضربه پنالتی به سود تیم سوریه اعلام کرد.

این در حالی بود که قضاوت در مورد این صحنه بسیار دشوار است چرا که با قاطعیت نمی توان درباره آفساید بودن این صحنه قضاوت کرد. در این صحنه با وجود دوربین‌های متعدد تلویزیونی مشخص نیست بازیکن ژاپن یا سوریه به توپ ضربه می زنند که در صورت ضربه مدافع ژاپن به توپ تصمیم محسن ترکی تایید خواهد شد و کار فوق العاده او تحسین برانگیز است. در مقابل در صورت تایید ضربه از سوی مهاجم سوریه این صحنه آفساید بوده و ترکی می بایست تصمیم حسن کامرانی فر کمک داور خود را می پذیرفت.

با این همه سوزوکی مسئول کمیته برگزاری جام ملت‌های آسیا با دفاع از عملکرد داوران حاضر در این رقابت‌ها اعلام کرده از رسانه‌ای شدن عملکرد داوران جلوگیری خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرده عملکرد تمامی داوران تحت نظر ناظران داوری آسیا خواهد بود و با بازبینی فیلم مسابقات تصمیمات داوران ارزیابی خواهد شد. ناظران داوری آسیا را "شمس المائدین" از سنگاپور، "هانی بلال" از قطر و "علی طریفی" از عربستان تشکیل می دهند که بطور پیوسته کار 12 گروه داوری حاضر در جام ملت‌ها را زیر نظر دارند.

این گروه به دنبال اشتباهات محرز "بنجامین ویلیام" داور استرالیایی در دیدار کویت و چین در نخستین تصمیم گیری قهری خود تاکنون قضاوت دیگری را به این داور استرالیایی واگذار نکرده‌اند و او تنها به عنوان داور چهارم در مسابقات حاضر شده است.

برهمین اساس به نظر می رسد رضایت کمیته داوران AFC از عملکرد محسن ترکی و تیم داوران ایرانی به انتخاب این گروه برای قضاوت یکی دیگر از دیدارهای مرحله گروهی بستگی خواهد داشت و در صورت قضاوت مجدد ترکی در جام ملت‌ها مشخص خواهد شد که تصمیمات وی در دیدار جنجالی ژاپن و سوریه مورد تایید ناظران AFC بوده است یا نه.

آنچه مشخص است داوران دیدارهای سوم از مرحله گروهی تا روز پنجشنبه هفته جاری مشخص خواهند شد و انتخاب ترکی و دو کمک داور ایرانی‌اش برای قضاوت دیدارهای آینده رضایت AFC از عملکرد این گروه داوری را نشان خواهد داد.