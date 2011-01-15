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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

جشنواره تئاتر فجر میزبان جدیدترین اثر محامدی می‌شود

جشنواره تئاتر فجر میزبان جدیدترین اثر محامدی می‌شود

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر میزبان نمایش "ضیافت" نوشته محمد اسکندری و کارگردانی منیژه محامدی می‌شود.

محامدی درباره اجرای جدیدترین اثر خود در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "ضیافت" نوشته محمد اسکندری است و فروغ قجابگلی و امین طباطبایی در آن ایفای نقش می‌کنند. نمایش دکور و صحنه خاصی ندارد و داستان یک پیرمرد و پیر زن است که کاریکاتور گونه هستند و هر روز فکر می‌کنند یک ضیافت برگزار می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای نمایش در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر افزود: پیش از این با ویدا قهرمانی و محمد اسکندری "ضیافت" را در آمریکا به صحنه بردیم. البته فضاسازی اجرای کنونی با اجرای پیشین متفاوت خواهد بود.

محامدی درباره اجرای عمومی "ضیافت" گفت: تا کنون دو اجرای نمایش در جشنواره قطعی شده است. "ضیافت" کار کوچکی است و شرایط برای اجرای کار بزرگ من هنوز مشخص نیست زیرا وضعیت زمان و مکان و بودجه آن مشخص نشده است.

منیژه محامدی سال گذشته نمایش "تبرئه شده" را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.

کد مطلب 1232119

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