محامدی درباره اجرای جدیدترین اثر خود در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "ضیافت" نوشته محمد اسکندری است و فروغ قجابگلی و امین طباطبایی در آن ایفای نقش می‌کنند. نمایش دکور و صحنه خاصی ندارد و داستان یک پیرمرد و پیر زن است که کاریکاتور گونه هستند و هر روز فکر می‌کنند یک ضیافت برگزار می‌کنند.



وی با اشاره به اجرای نمایش در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر افزود: پیش از این با ویدا قهرمانی و محمد اسکندری "ضیافت" را در آمریکا به صحنه بردیم. البته فضاسازی اجرای کنونی با اجرای پیشین متفاوت خواهد بود.



محامدی درباره اجرای عمومی "ضیافت" گفت: تا کنون دو اجرای نمایش در جشنواره قطعی شده است. "ضیافت" کار کوچکی است و شرایط برای اجرای کار بزرگ من هنوز مشخص نیست زیرا وضعیت زمان و مکان و بودجه آن مشخص نشده است.



منیژه محامدی سال گذشته نمایش "تبرئه شده" را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.