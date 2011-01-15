تصویر "بن علی" از منظر تونسی ها پس از 24 سال حکومت

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری محیط امروز با انتشار گزارشهای مختلفی درباره فرار "زین العابدین بن علی" رئیس جمهور مخلوع از تونس و پناهندگی وی به عربستان تصویری معنادار از تظاهرات روز گذشته ملت خشمگین این کشور منتشر کرد.

المحیط در ذیل تصویر فوق نوشته این تصویر "بن علی در نگاه مردم تونس" است

بر این اساس، میزان خشم ملت تونس از رئیس جمهوری که در نظر داشت به صورت مادام العمر بر این کشور حکومت کند دیده می شود. رئیس جمهوری که در 24 سال گذشته خشونت علیه مخالفان را به اوج رسانده بود تا جایی که به نماد دیکاتوری تبدیل شد.

تظاهرات مردم مصر در همبستگی با تونس؛ حمایت اتحادیه جهانی علمای مسلمان

این پایگاه خبری همچنین به تظاهرات مردم ، احزاب و گروههای مصری در همبستگی با ملت تونس اشاره کرده است. بر این اساس، جریانهای 6 آوریل، کفایه، عدالت و حریه (آزادی) شب گذشته در حمایت از حرکت مردم تونس همبستگی خود را با آنان اعلام کرده اند.

بنابراین گزارش، در این تظاهرات علاوه بر جوانان مصری، اتباع لبنانی و الجزایری نیز حضور داشته اند.

از سوی دیگر، اتحادیه جهانی علمای مسلمان به ریاست شیخ "یوسف قرضاوی" در پی قیام مردم تونس از آنان ابراز حمایت کرد. در این بیانیه از مقامات تونس خواسته شده است که از کشتار بیشتر مردم دست بردارند.