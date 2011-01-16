آمریکا در افغانستان 2011؛ از طالبان مهار نشدنی تا گدایی از پاکستان

همانطور که مقامات ارشد ناتو و آمریکا پیش بینی کردند احتمال افزایش خشونتها در سال2011 در مقایسه با سال گذشته در افغانستان وجود دارد. انتظار می رود که ایالات متحده در سال جاری با چالشهای متعددی در این کشور مواجه شود که از جمله این چالشها می توان به تاثیر عوامل پاکستانی در جنگ و افزایش حملات طالبان در افغانستان اشاره کرد.

در همین حال "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا چهارشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با اشاره به بدتر شدن اوضاع افغانستان در سال 2011 اعلام کرد: احتمال می رود به جای آنکه شاهد بهبود اوضاع افغانستان در سال جاری باشیم، انتظار می رود که اوضاع در این کشور سخت تر از قبل شود و این نبردی بسیار دشوار است.

همچنین درحالی که ناتو در سال گذشته بیشترین آمار تلفات از زمان اشغال افغانستان در سال 2001 را تجربه کرد و 2010 به عنوان مرگبارترین سال برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در طول جنگ رقم خورد، مولن از آمادگی نیروهای آمریکایی برای مقابله با حملات بیشتر در سال جدید میلادی از سوی شبه نظامیان خبر داد.

این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که تحلیلگران بر این باورند پیروزی در جنگ افغانستان بدون پاکستان میسر نیست زیرا این کشور پناهگاهی امن برای طالبان محسوب می شود و برخی از منابع مالی مورد نیاز طالبان از پاکستان تامین می شود.

در همین حال "استفان کوهن" محقق ارشد موسسه بروکینگز بر این باور است که اوضاع افغانستان بدون همکاری پاکستان بهتر نخواهد شد و آمریکا همچنان گرفتار این جنگ است اما پاکستانی ها خواهان همکاری با افغانستان تنها بدون دخالت ایالات متحده هستند و آمریکا را به عنوان مهره آخر بازی شطرنج می دانند.

از سوی دیگر آمریکا در حالی به کمک پاکستان چشم دوخته است که مردم این کشور نسبت به مقامات آمریکایی بدگمان هستند و تعهدات دولتمردان این کشور را در قبال مبارزه علیه تروریسم زیر سوال می برند.

از سوی دیگر آمریکا درحالی خواستار همکاری پاکستان با افغانستان برای برقراری صلح در منطقه است که حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله نشین پاکستان و کشتار غیرنظامیان باعث افزایش انزجار مردم از اقدامات ایالات متحده در کشورشان شده است. همچنین این درخواست ها در حالی مطرح می شود که آمریکا در رویکردی متناقض و در یک استراتژی خطرناک درصدد استفاده از نیروهای ویژه عملیاتی حملاتی زمینی به مناطق قبیله نشین پاکستان است.

در همین حال "باب وودوارد" خبرنگار معروف آمریکایی در کتابی تحت عنوان "جنگهای اوباما" از برنامه محرمانه دولت برای بمباران بیش از 150 اردوگاه در پاکستان در صورت وقوع یک حمله تروریستی خبر داده است.

همچنین در حالیکه فرآیند واگذاری امنیت به نیروهای افغانی در اوایل سال جاری آغاز می شود، گزارشهای زیادی در رابطه با احتمال افزایش میزان خشونت ها و حملات طالبان در این کشور در سال 2011 گزارش می شود و در همین حال دولت افغانستان در تلاش برای یافتن راه حلی برای آوردن طالبان بر سر میز مذاکره است.

گزارشها درباره احتمال افزایش حملات طالبان در سال 2011 در حالی منتشر می شود که بر اساس گزارش سازمان ملل، در 10 ماه نخست سال 2010 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن برای شهروندان افغانی مرگبارتر بوده است. طالبان بمبگذاری در جاده ها را به شمال و غرب افغانستان بسط داده و علاوه بر آن کشتن و ربودن افراد خارجی در افغانستان نیز افزایش یافته است.

از سوی دیگر پنتاگون در گزارشی اعلام کرد که حملات طالبان با استفاده از سلاح های سبک و کوچک علیه نیروهای آمریکایی و همپیمان این کشور در سال 2010 در افغانستان نسبت به سال 2009 تقریبا دو برابر شده است.

نیروهای آمریکایی در سال گذشته با بیش از 18 هزار حمله از سوی طالبان با استفاده از سلاح های اتوماتیک، نارنجک و در برخی از موارد با موشک مواجه شدند. این درحالیست که در سال 2009 میزان استفاده طالبان از این سلاح ها 10 هزار و 600 مورد بوده است.

در نهایت می توان گفت که اقدامات نظامی آمریکا در افغانستان تنها سبب توسعه دامنه نفوذ و قدرتمند شدن طالبان و ایجاد تروریسم دائمی در این کشور شود. البته با توجه به دخالت متغیرهای بسیار در جنگ افغانستان، دولت آمریکا هم اکنون درباره این جنگ نسبت به جنگ های گذشته از جمله جنگ ویتنام مرددتر است .

بدون شک اقدامات آمریکا در افغانستان بنای یک جنگ داخلی و همیشگی را در این کشور پایه ریزی می کند و ایالات متحده هم اکنون با خطر واقعی یک بن بست در افغانستان روبرو است که هیچ راه حلی برای رهایی از چالش های خود در این کشور نمی یابد.