جزئیات بزرگترین آزمون استخدام پرستاران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترحسین مبارکی با اشاره به به اختصاص مجوزهای استخدامی قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام بالینی، درباره زمان اجرای این قانون گفت: پیرو پیگیریهای انجام شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص کسب مجوزهای استخدامی، مقدمات انتشار آگهی استخدام نیروهای موردنیاز به منظور اجرای قانون مورد نظر با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دست اقدام است تا در صورت تایید موارد درخواستی با جذب این نیروها زمینه اجرای کامل قانون فراهم شود.

وی در مورد نحوه استخدام 23 هزار پرستار جدید افزود: این اداره کل تلاش می کند با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور زمینه مناسبی را برای جذب نیروهای مورد نیاز در سطح کشور به نحوی مهیا نماید تا شرایط استفاده از کل مجوزهای استخدامی فراهم شود. اما وجود نیروهای متقاضی استخدام در سطح کشور یکی از نکات مهم برای استفاده از کل ظرفیتهای مجوز مذکور است. به دانشگاهها گفته شده نهایت تلاش خود را برای اطلاع رسانی و فراخوان متقاضیان در سطح هر استان بطور گسترده بکار گیرند.

مبارکی درباره سهمیه استخدامی این آزمون نیز گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسی به عمل آمده مشخص شده است که حداقل 80 درصد مشمولین قانون ارتقای بهره وری شامل کادر پرستاری ( پرستار، اتاق عمل، هوشبری و بهیار) است و بر همین اساس مراتب به دانشگاهها ابلاغ شده که حداقل سقف مربوطه را در استخدام کادر پرستاری مورد نیاز رعایت کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی از روسای دانشگاهها در پی استفاده از اختیار خاص خود برای تخصیص درصدی از سهمیه استخدامی به نیروهای خاص هستند. اظهارداشت: حسب ابلاغهای صورت گرفته به دانشگاهها جذب و بکارگیری هرگونه نیرو از محل این مجوزهای استخدامی به صورت موردی و خارج از نشر آگهی ممنوع است و صرفا نیروهای مورد نظر برای اجرای قانون ارتقا یهره وری در دانشگاهها استخدام می شوند.

مبارکی در مورد جایگاه نیروهای قراردادی و مشمولین تبصره 3 ماده 2 و موارد مشابه از محل استخدام 23 هزار پرستار، گفت: در خصوص نیروهای مورد نظر حسب بررسیهای به عمل آمده و هماهنگی با حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دو مورد زمینه جذب این افراد در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل مورد نظر از طریق شرکت در آزمون استخدامی دانشگاهها فراهم شده است. مورد اول احتساب و افزودن سنوات خدمتی آنان به حدنصاب سن مقرر در قانون و مورد دوم اولویت دادن به استخدام آنان در شرایط یکسان با سایر متقاضیان شرکت کننده در آزمون است.

وی با اعلام اینکه تاریخ آزمون استخدامی 6/12/89 است، افزود: مجوزهای اختصاص یافته برای اجرای قانون ارتقاء بهره وری صرفا به منظور تامین نیروی موردنیاز بیمارستانها و واحدهای درمان بستر که در حال ارائه خدمات به بیماران خود هستند و در جهت کاهش ساعت کار کارکنان مشمول پیش بینی شده است و به هیچ عنوان هدف از این مجوزها تامین کسری نیروهای تخصصی برای واحدهای راه اندازی شده یا تو سعه یافته نیست.

مبارکی ادامه داد: البته در این آزمون برای جذب نیروی مورد نیاز 10 بیمارستان جدیدالاحداث مجوزهای استخدامی جداگانه ای به دانشگاههای ذیربط اختصاص یافته است. همچنین با توجه به نیاز بخش بهداشتی کشور به جذب نیروهای موردنیاز در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی مجوزهای جداگانه به دانشگاههای مربوط اختصاص یافته است که همزمان در آگهی استخدام دانشگاهها لحاظ خواهد شد. در مرحله بعدی امیدوار هستیم که مجوز استخدامی نیروهای موردنیاز برای بخش های جدیدالاحداث و توسعه یافته در حوزه سلامت کشور از سوی مبادی ذیربط بزودی صادر شود.