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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

یک سازمان بین المللی:

احکام صادره علیه زندانیان عراق در عربستان طائفه ای و سیاسی است

احکام صادره علیه زندانیان عراق در عربستان طائفه ای و سیاسی است

سازمان جهانی مبارزه با تروریسم در بیانیه ای ضمن محکوم کردن رفتار عربستان سعودی با زندانیان عراقی در این کشور اعلام کرد که احکام صادره علیه این زندانیان سیاسی و طائفه ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، سازمان جهانی مبارزه با تروریسم در بیانیه ای رفتار غیرانسانی با زندانیان عراقی در عربستان سعودی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: طبق قوانین بین المللی ویژه حقوق زندانیان و بازداشت شدگان، مقامات سعودی مسئول کامل حفظ امنیت و سلامتی زندانیان عراقی در عربستان هستند.

در بخش دیگر  بیانیه آمده است: همه به خوبی می دانند که احکام صادره علیه زندانیان عراقی احکام طائفه ای و سیاسی باطل به شمار می رود و از هیچ صبغه قانونی برخوردار نیست.

خاطرنشان می شود اخیرا 55 نماینده پارلمان عراق تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع اتباع زندانی این کشور در عربستان سعودی و گردن زدن 40 عراقی در ملاء عام را خواستار شدند.

کد مطلب 1232138

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