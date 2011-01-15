مرغی که واکسن ضد آنفوآنزای پرندگان است!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کمبریج و دانشگاه ادیمبرا به سرپرستی "لارنس تایلی" و "هلن سانگ" به منظور جلوگیری از توسعه آنفلوآنزای پرندگان نوعی مرغ تراریخته را ایجاد کردند که عملکرد ویروس H5N1 را متوقف می کند.

این دانشمندان در DNA این مرغ تراریخته مولکولی را وارد کردند که قادر است همانند یک اسب تراوا عمل کرده و وارد زنجیره تکثیر ویروس H5N1 شود.

زمانی که این ویروس به پرنده اصلاح ژنتیکی شده حمله می کند، این مولکول در ژنوم ویروس نفوذ می کند و یک خرابی در سیستم ویروس ایجاد کرده و به تکثیر آن پایان می دهد.

کارشناسان نشان دادند که خود پرنده تراریخته بیمار باقی می ماند اما سایر مرغهایی که در همان قفس هستند نسبت به بیماری آنفلوآنزای پرندگان ایمن می شوند.

به گفته این محققان، تکنیک مرغ تراریخته بهتر از واکسنها در مراقبت از سایر مرغها عمل می کند. به طوریکه برخلاف این داروها، مرغهای تراریخته برای سازگاری با ویروس نیاز به اصلاح مداوم ندارند و قادرند هم پرندگان سالم و هم پرندگان بیمار را از حمله ویروس ایمن کنند.

براساس گزارش نیچر، همچنین این مرغها از جنبه اقتصادی نیز به صرفه تر از واکسنها هستند و همچنین برای انسان نیز امنیت بیشتری دارند.

این دانشمندان یادآوری کردند ویروسهایی که به انسان آسیب می رسانند نتیجه ترکیب ویروسهای آنفلوآنزاهای مختلف هستند.

در سال 2003 بیش از 306 نفر در اثر ابتلا به آنفلوآنزای پرندگان جان خود را از دست دادند.