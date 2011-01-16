واکنش وزارت آموزش و پرورش به اظهارات وزیر اسبق

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار مصاحبه ای در خبرگزاری مهر با محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش با عنوان "استخدام معلمان حق التدریس مانع ساماندهی مراکز تربیت معلم است" وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی را برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

وزارت آموزش و پرورش در توضیحات خود آورده است: هدف از تاسیس دانشگاه فرهنگیان و تبدیل مجتمع پیامبر اعظم (ص) به دانشگاه‌، ارتقاء سطح مراکز تربیت معلم می‌باشد که به تبع آن مدرسان و دانشجویان این مراکز نیز ارتقاء می‌یابند.

جناب آقای فرشیدی اقرار نموده‌اند که "در سالهای گذشته مراکز تربیت معلم روبه تحلیل و انزوا رفته‌اند و بیش از 15 سال است که این مراکز رو به تعطیلی رفته‌اند" که باید گفت "اقرار العقلا علی انفسهم جایزه".

اینکه ایشان دانشگاه جامع فرهنگیان را همانند مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) معرفی نموده‌اند باید گفت با عنایت به واگذاری آموزشکده‌های فنی که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است همان طور که استحضار دارید این آموزشکده‌ها دانشجوی آزاد می‌پذیرفتند در صورتی که دانشگاه فرهنگیان فقط برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز آموزش و پرورش دانشجو می‌پذیرد. ضمن اینکه مدرسان مراکز تربیت معلم علیرغم برخورداری از مدارج تحصیل فوق لیسانس و دکترا از امتیاز هیئت عملی برخوردار نبودند.

جناب آقای مهندس فرشیدی در فرازی از گفتگو خود این گونه تحلیل نموده‌اند که تلاش برای راه‌اندازی دانشگاه جامع فرهنگیان دارای یک هدف سیاسی است که در این خصوص خوب است از ایشان سئوال می‌شد کاری که با دستور رئیس جمهور محترم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است کاری سیاسی است؟! آیا تربیت دانشجو برای رفع نیازهای تخصصی آموزش و پرورش که مطالبه همه کارشناسان تعلیم و تربیت می‌باشد، یک کار سیاسی است؟! وا... اعلم به انفسنا.