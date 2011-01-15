قطر صادرات گاز مایع به هند را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هند و آسیا (IANS)، این توافق پس از دیدار هیئت های عالی رتبه کنترل مکانیزم (HLMM) قطری و هندی در روزهای 13 و 14 ژانویه، بوجود آمد.

HLMM در پی دیدار مانموهان سینگ نخست وزیر هند از قطر در نوامبر سال 2008 بوجود آمد که وظیفه آن نظارت بر پیشرفت در انجام همکاری در این حوزه ها است.

وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای ابراز داشت: در بخش هیدروکربن قطر آمادگی خود را برای افزایش صادرات گاز LNG برای برآورده کردن نیازمندی های هند به منظور تسهیل مشارکت شرکت های هندی در بخش نفت وگاز این کشور اعلام کرده است.

پیشتر هند ابراز امیدواری کرده بود که واردات گاز طبیعی مایع این کشور از قطر تا سال ۲۰۱۵ به بیش از ۲۰ میلیون تن در سال برسد.