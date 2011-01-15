دانش آموزان مدارس شرق تهران با مبانی ترافیک آشنا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: به منظور آشنایی اقشار مختلف شهروندان با مفاهیم ترافیکی، در یک طرح ویژه تمامی دانش آموزان مدارس سطح منطقه 8 با فرهنگ ترافیک آشنا می شوند.

وی در ادامه به مرمت گاردیلهای خارج شده در اتوبان امام علی (ع) اشاره کرد و افزود: با هدف ارتقای کیفیت حمل و نقل و هدایت وسایل نقلیه و کاهش تصادفات، تعداد 10 عدد گاردیل به طول 42 تعمیر و مرمت شد.



مرتضوی با تاکید بر نصب جان پناه عابر پیاده در معابر پر خطر شرق تهران گفت: به منظور رفاه حال شهروندان، جان پناه عابر پیاده در 15 نقطه از سطح منطقه نصب شد.



وی به اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه 8 اشاره کرد و افزود: این عملیات با هدف ارتقای کیفیت حمل و نقل و هدایت وسایل نقلیه و کاهش تعداد تصادفات در 50 نقطه از سطح محدوده صورت گرفت.