دانشگاههای کشور را بر اساس تفکر اسلامی رتبه بندی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز شنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: شناسایی و معرفی برترین ها علاوه بر آثاری که می تواند در پی داشته باشد از نظر تربیت و الگوسازی نقشی بی بدیل ایفا خواهد کرد.

وی با بیان گزارشی از فرآیند انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه کشوری اظهار داشت: آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه کشور با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت با 4 محور "پویایی، روزآمدی، کارآیی و خردورزی" تدوین گردیده است.

دانشجو شرکت دانشجویان در المپیادهای علمی، وضعیت تحصیلی دانشجویان، تالیفات و تصنفیات دانشجویان، مشارکت دانشجویان در کرسی های آزاد اندیشی و وضعیت اعتقادی و فرهنگی دانشجویان را از جمله عوامل انتخاب دانشجویان نمونه در سراسر کشور عنوان کرد.