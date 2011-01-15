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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

دانشجو خبر داد:

دانشگاههای کشور را بر اساس تفکر اسلامی رتبه بندی می کنیم

دانشگاههای کشور را بر اساس تفکر اسلامی رتبه بندی می کنیم

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: بنا داریم دانشگاه های کشور را بر اساس اندیشه های کیفی مبتنی بر تفکر اسلامی رتبه بندی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز شنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: شناسایی و معرفی برترین ها علاوه بر آثاری که می تواند در پی داشته باشد از نظر تربیت و الگوسازی نقشی بی بدیل ایفا خواهد کرد.

وی با بیان گزارشی از فرآیند انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه کشوری اظهار داشت: آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه کشور با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت با 4 محور "پویایی، روزآمدی، کارآیی و خردورزی" تدوین گردیده است.

دانشجو شرکت دانشجویان در المپیادهای علمی، وضعیت تحصیلی دانشجویان، تالیفات و تصنفیات دانشجویان، مشارکت دانشجویان در کرسی های آزاد اندیشی و وضعیت اعتقادی و فرهنگی دانشجویان را از جمله عوامل انتخاب دانشجویان نمونه در سراسر کشور عنوان کرد.

کد مطلب 1232171

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