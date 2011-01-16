تصاویر جالب لوازم خانه از نگاه گرانترین میکروسکوپ دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در خانه اشیای زیادی استفاده می شوند که ممکن است بدون اینکه جلب توجه کنند هر نقطه ای از فضای خانه را به خود اختصاص دهند و هر یک از ما نیز بی تفاوت از کنار آنها رد شویم، اما زمانی که این اشیاء زیر نگاه میکروسکوپهای پرقدرت و دقیق قرار می گیرند اسرار خود را آشکار می کنند و می توانند بسیار جذاب و دیدنی شوند.

در این راستا، برخی از دانشمندان و هنرمندان علاقه مند به عکاسی میکروسکوپی، با استفاده از "میکروسکوپ اسکن الکترونی" (SEMs) تصاویری با جزئیات دقیق از اشیای درون خانه تهیه کرد. این تصاویر از لوازم داخل حمام تا آشپزخانه گرفته شده اند.

SEMs برای تهیه تصاویر میکروسکوپی، اجسام را با الکترونها بمباران می کند و سپس با استفاده از یک رایانه نمای بسیار نزدیکی از تصویر می سازد.

تصاویر به صورت تک گرفته می شوند و سپس جزئیات آنها به صورت دستی رنگ می شود. میکروسکوپهای الکترونی بیشتر از میکروسکوپهای نوری معمولی قدرت دارند و درشتنمایی آنها بیش از هزار برابر است. به همین دلیل این نوع میکروسکوپها که قابلیت درشت کردن اجسام را حتی تا یک میلیون برابر دارند نزد دانشمندان و هنرمندان از محبوبیت بالایی برخوردارند.

براساس گزارش دیلی میل، قیمت یک میکروسکوپ الکترونی بین 150 هزار تا 500 هزار پوند است در تفاوت با یک میکروسکوپ نوری، این میکروسکوپ می تواند تصاویری سه بعدی از یک تک منظره را ارائه کند.

برس ریز لوازم آرایشی

سیم گیتار

سوزن و نخ

نوک یک چوب کبریت مصرف نشده

نخ دندان مصرف شده

دانه های نمک و فلفل