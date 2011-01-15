علی میرزایی فلاح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: صنایع فرآوری باعث اشتغال فارغ التحصیلان و دست‌ اندرکاران بخشهای مرتبط با کشاورزی و همچنین کیفیت محصولات و انتخاب مصرف کنندگان را گسترش می ‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضرمحصولات کشاورزی به صورت خام و فرآوری نشده صادر می‌ شود که با رونق و توسعه این صنایع و مطابقت تولید با استاندارد‌های جهانی می ‌توان بازار‌های صادراتی بهتر و ارزش افزوده بیشتری را به دست آورد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برای رسیدن به این هدف نیازمند ارائه تسهیلات اعتباری بیشتر و هماهنگی آن با نیاز‌های موجود در بازار، رعایت نکات بهداشتی و استفاده از فناوریهای تولید برای تطابق تولیدات با استاندارد‌های جهانی است.

وی با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در گیلان بیان داشت: در حال حاضر به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی، کشاورزان با ریسک تولید می ‌کنند در صورتی که توسعه این صنایع علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، باعث تنظیم بازار و ثبات قیمتها می ‌شود.

میرزایی با بیان اینکه بازاریابی و بازاررسانی از ارکان اساسی توسعه بخش کشاورزی است، یادآور شد: بخش مهمی‌ از بازاریابی محصولات کشاورزی با توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی محقق می شود.