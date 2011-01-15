تجار خراسانی منتظر عملیاتی شدن بسته حمایتی از صادرات هستند

محمود سیادت در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بسیاری از صادر کنندگان خراسانی، عملیاتی شدن بسته حمایتی از صادرات را ضروری می دانند.

وی خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن این بسته، یکی ازعوامل مهم توسعه صادرات غیر نفتی در خراسان رضوی به شمار می رود.

سیادت بیان داشت: در صورتی که این بسته حمایتی اجرا شود، شاهد افزایش قدرت رقابت در حوزه صادرات غیر نفتی در خراسان رضوی خواهیم بود.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بعضی از صادرکنندگان به دلیل دشوار بودن مسیر استفاده از تسهیلات بانکی از خدمات این بخش بی نصیب مانده اند.

وی خواستار تسهیل شدن استفاده از تسهیلات بانکی ویژه صادرات شد و عنوان کرد: در این راستا افزایش اختیارات شعب استانی بانک توسعه صادرات نیز ضروری است.

هم‌ اکنون 250 صادر کننده خراسانی عضو تشکل صادرکنندگان این استان هستند.