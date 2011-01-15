علی‌اصغر شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این پروژه توسط شهرداری و با مشارکت بخش خصوصی ساخته می شود.

وی با بیان اینکه 13 میلیارد تومان اعتبار برای احداث این مجموعه پیش‌بینی شده است، گفت: فاز اول این مجموعه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار بهار با بیان اینکه پارک 30 هکتاری مادر شهر بهار در مدت 10 سال ساخته می‌شود، اظهار داشت: این پارک شامل مجموعه‌های آبی، دریاچه مصنوعی، هتل، کمپینگ، خانه‌های ویلایی، سایت تجاری، فروشگاه، تالار و جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی و چندمنظوره است که مجتمع آبی در فاز اول پارک واقع شده است.

شیری با بیان اینکه مجتمع تفریحی گردشگری بهار به یکی از مجتمعهای نمونه غرب کشور تبدیل خواهد شد، گفت: با قرار گرفتن این مجموعه در مسیر راه کربلا، مجموعه از موقعیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، رونق خوبی در منطقه شکل می‌گیرد و با جذب گردشگر و سرریز جمعیت شهرهای اطراف، اشتغال مناسبی نیز در شهرستان ایجاد می‌شود،تأکید کرد: متقاضیان با سرمایه‌گذاری در پارک 30 هکتاری می‌توانند به اهداف مورد نظر خود دست یابند، چرا که امروز صنعت گردشگری به دنبال فضا و موقعیت مناسب است.