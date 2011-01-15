۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

این هفته انجام می شود؛

بررسی لایحه حمایت خانواده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسات این هفته خود لایحه حمایت خانواده می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این هفته وزیر دادگستری برای پاسخگویی به سئوالات احمدعلی مقیمی، نماینده بهشهر و نکاء، عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودراهنگ، مجید نصیرپور، نماینده سراب وعلی اکبرکائیدی، نماینده پلدختردرجلسات کمیسیون قضایی و حقوقی حاضر می شود.
 
بررسی لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری و بررسی لایحه حمایت خانواده از دیگر دستور کارهای این کمیسیون طی هفته جاری است.
 
کارگروه حقوق خصوصی نیزطی هفته جاری به بررسی لایحه حمایت خانواده و کارگروه خاص بررسی لایحه تجارت به بررسی لایحه تجارت و کارگروه حقوق جزا به بررسی لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می پردازند.
