21مصوبه سفر سوم دولت به استان مرکزی در دستور کار قرار می گیرد

بهنام نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تامین و انتقال آب به منظور توسعه باغات در اراضی شیب دار استان، اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال یارانه تسهیلات اجرای طرح های آب وخاک ، اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال به منظور توانمندسازی شرکت های تعاونی تولید طی سال های 93-90 و نیز اختصاص 60 میلیارد ریال تسهیلات کمک های فنی و اعتباری طی سال های 90-92 برای افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان از جمله مصوبات سازمان جهاد کشاورزی استان در سومین سفر هیات دولت به استان مرکزی می باشد.

وی افزود: مصوبات دیگری همچون اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار از محل ردیف متفرقه به منظور احیا و مرمت قنوات استان، اختصاص مبلغ 600 میلیارد ریال تسهیلات کمک های فنی و اعتباری جهت اجرای طرح های آبیاری تحت فشار طی سال های 93-89 و نیز اختصاص مبلغ 70 میلیارد ریال اعتبار به منظور انتقال آب از طریق لوله در استان طی سال های 90-89 در سفر سوم هیات دولت در بخش کشاورزی صورت گرفت.

بهنام نصراللهی دیگر طرح های مصوب شده سازمان جهاد کشاورزی استان در سفر سوم هیات دولت به استان مرکزی را اختصاص مبلغ 500 میلیارد اعتبار به منظور احداث شبکه های فرعی آبیاری ، اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال اعتبار به منظور افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان اداری سازمان جهاد کشاورزی استان از محل فروش املاک و اموال مازاد سازمان جهاد کشاورزی،اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار جهت تامین و تجهیز یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ، اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل و تجهیز ایستگاه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات استان و صدور مجوز استخدام 10 نفر نیروی متخصص را گامی مثبت در جهت افزایش کیفیت و کارایی این سازمان دانست.

وی از تجهیز آزمایشگاه دامپزشکی استان مرکزی خبر داد و گفت: اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار به منظور تجهیز و تکمیل موسسه رازی شعبه اراک، اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات کمک های فنی و اعتباری جهت احداث انبارهای چند منظوره کشاورزی ، تامین اعتبار تکمیل و تجهیز کانون اسکان عشایر «کله کوه» شهرستان زرندیه ، اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای عملیات آبخیزداری استان، 10) صدور مجوز استخدام پنج نفر نیروی متخصص با ایجاد پایگاه های منطقه ای مدیریت ریسک خشکسالی وابسته به سازمان تحقیقات، بکارگیری پنج نفر نیروی متخصص جهت تقویت ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین ، اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار جهت ارتقای ایستگاه انار ساوه به ایستگاه ملی ، ارتقای ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات به پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی با ایجاد ردیف اعتباری مستقل پس از طی مراحل قانونی و جذب 10 نفر نیروی متخصص و صدور مجوز استخدام 10 نفر نیروی متخصص جهت انجام پژوهشگاه های محصولات دیم در استان توسط سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی مصوب شده است.