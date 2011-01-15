۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

مسلمانان هندوستان نمازجمعه را بر ویرانه‌های مسجد تخریب شده دهلی اقامه کردند

به دنبال تخریب مسجدی در دهلی نو، هزاران نفر از مسلمانان نماز ظهر روز جمعه را در محل مسجد تخریب شده جنوب دهلی اقامه کردند و به تخریب این مسجد که براساس ادعای مقامات روی زمین عمومی ساخته شده بود اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ای ان اس، حود 1500 نفر از مسلمانان دهلی در محل مسجد نور در منطقه جانگ پورا در دهلی نو درمیان تدابیر امنیتی شدید گردهم جمع شدند تا نماز جمعه را اقامه کنند.

در ابتدا با اقامه نماز در محل مسجد تخریب شده مخالفت شد اما پس از آن با حضور 2000 نیروی امنیتی به منظور جلوگیری از هرگونه رویداد نامناسب نماز ظهر جمعه در این محل اقامه شد.

روز چهارشنبه صبح، سازمان مسئول توسعه دهلی مسجد نور این شهر را تخریب کرد که این اقدام منجر به برگزاری تظاهراتی در سطح شهر شد.

سید احمد بخاری امام جمعه مسجد جامع دهلی اظهار داشت: ما از دولت خواستیم این زمین را در اختیار سازمان اوقاف هندوستان قرار دهد. در این رابطه دیدارهایی با وزیر ارشد دهلی و وزیر توسعه شهری داشته‌ایم که هردو از بازسازی مسجد حمایت کرده‌اند اما از آنجا که مسلمانان به دولت اعتماد ندارند امروز درکنار هم جمع شده‌اند.

تا دو ساعت پس از اقامه نماز جمعه مرکز دهلی با حضور مردمی که علیه تخریب مسجد شعار می‌دادند کاملاً بسته شده بود. 

