به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسنی ظهر شنبه در نشست تخصصی نقش رسانه‌ها در تعامل ایرانیان خارج از کشور گفت: در بسیاری از کنگره‌ها برخی تصور می‌کردند پزشکان ایرانی نمی‌تواند در سطح جهانی مقاله دهند و سخنرانی کنند و این به دلیل ترسیم چهره نابجایی است که دشمنان از ایران داشتند.

وی گفت: در حوزه دیپلماسی رسانه‌ای و خبر نظام سلطه با یک خبر از نظر اقتصادی دنیا را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تمامی کشورها را مجبور به خرید واکسنی می‌کنند که خود تولید کرده است.

رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور افزود: رسانه‌ها باید روز به روز کارآمدتر از گذشته شوند و دولت و مجلس نیز در این زمینه باید آنان را یاری کند.

وی گفت: فاصله نگرفتن نسل دوم و سوم ایرانیان خارج از کشور از تمدن ایرانی از برکات فعالیت شورای ایرانیان خارج از کشور است.

حسنی افزود: در سالهای اخیر دیپلماسی‌ را به کار گرفتیم تا مشکلات ایرانیان خارج از کشور در هر نقطه‌ای از دنیا پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از پارلمانها در کشورهای مختلف شاهد حضور ایرانیان هستیم. بر همین اساس می‌توان در عرصه دیپلماسی علمی، اقتصادی فعالتر از گذشته بود.

وی گفت: شورای ایرانیان خارج از کشور نباید از نقدها ناراحت شوند و باید از نقدها در جهت کارآمدتر شدن فعالیت شورا استفاده کنند.

رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: رسانه‌ها باید با همت بیشتری تلاش کنند تا ایران و تفکر اسلامی و پتانسیل‌های کشور را در خارج از کشور نشر دهند.

وی افزود: اخیراً مطالعه‌ای در دانشگاههای آمریکا در زمینه ایران هراسی و اسلام هراسی انجام شده که طی آن مشخص شد توریست‌ها قبل از ورود به ایران بیش از 90 درصد ایران هراسی دارند اما پس از آشنایی با فرهنگ ایران و پیشرفتهای مختلف این کشور 30 درصد از اسلام هراسی و ایران هراسی آنان کاهش می‌یابد.

حسنی گفت: ایرانیان خارج از کشور می‌توانند سفیرهای ایران در نقاط مختلف دنیا باشند.