آزمون زبان وزارت بهداشت جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام این دوره از آزمون به صورت اینترنتی انجام شد و با پایان مهلت ثبت نام در 24 دی ماه، یک هزار و 84 نفر در این دوره آزمون شرکت می کنند.

هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان MHLE روز جمعه اول بهمن ماه در محل دانشکده پزشکی پردیس همت در بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

با توجه به میزان افراد ثبت نام کننده آزمون تنها در نوبت صبح برگزار شده و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 27 تا 29 دی ماه 89 از طریق سایت مرکز سنجش قابل دریافت است. داوطلبان برای ورود به جلسه آزمون باید علاوه بر کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و اصل فیش بانکی را نیز به همراه داشته باشند و همراه نداشتن هر یک از این مدارک موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

آزمون زبان عمومی (Ministry of Health Language Exam) وزارت بهداشت برای افراد داوطلب به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به درک مطلب شنیداری، دستورزبان، واژگان زبان انگلیسی، خواندن و درک مطلب برگزار می شود.