46 پروژه عمرانی شهرستان درمیان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد گرامیداشت دهه فجر این شهرستان اظهار داشت: این طرح ها در بخشهای آموزشی، عمرانی، ورزشی، راه و ترابری، بهداشت و درمان مخابرات، کشاورزی و فرهنگی در شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به دستاوردهای بی ‌سابقه جمهوری اسلامی در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی گفت: نقش آفرینی موثر در مهار بحران‌های منطقه ای، افزایش توان غنی ‌سازی و راه‌اندازی اولین تاسیسات هسته ‌ای و تکمیل شدن دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ‌‌ای و سوخت‌ گذاری تاسیسات هسته‌ ای بوشهر همچنین مانورها و دستاوردهای بزرگ کشور در عرصه نظامی و ساخت ســلاح‌هــای جــدیـــد گوشه ای از دستاوردهای نظام در سالهای اخیر است.

فرماندار درمیان تصریح کرد: با وجود افزایش تحریم‌ها علیه ایران و تشدید محاصره بین‌ المللی کشور در سالهای اخیر، همگان و حتی دشمنان نظام این دستاوردها را بویژه در عرصه انرژی هسته‌ ای تایید می ‌کنند که نشان از نقش پیشرو جمهوری اسلامی در میان کشورهای اسلامی و منطقه دارد.

براتی بیان داشت: در شرایطی دشمنان خارجی با همراهی اپوزیسیون داخلی ارکان اصلی انقلاب اسلامی یعنی امام و اندیشه های امام، آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و استقلال ملی، مرجعیت و روحانیت و بویژه اصل ولایت فقیه را نشانه رفته و مورد هجمه قرار داده اند فعالیتهای فرهنگی و تببین زوایای انقلاب اسلامی برای نسل سوم انقلاب در مقابله با جنگ نرم دشمن در کنار فعالیت های عمرانی در فرصت مناسبتی همچون دهه فجر از اهمیت شایانی برخوردار است.

کمیته های برگزاری مراسم مساجد و تشکلهای اسلامی، فنی و افتتاح پروژهها، ایثارگران و بسیج، ارتباطات و اطلاع رسانی، جوانان - بانوان و خانواده، نظامی و انتظامی، دانش آموزی - دانشجویی و فرهنگی، اصناف فضاسازی و تزئینات شهر، روستایی و عشایری، پشتبانی و حمل و نقل، ورزشی، کارگری، تعاون وتشکلهای مردمی، کمیته ترویج فرهنگ قرآنی ستاد دهه فجر شهرستان درمیان تشکیل شد.