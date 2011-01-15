به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هفته به استماع گزارش معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص دستاوردهای علمی کشور و برنامه‌های آینده‌ این بنیاد می‌ پردازند.

استماع گزارش معاونان درمان و بهداشت وزارت بهداشت و ریاست سازمان بهزیستی درخصوص بیماران جزامی روستای بصری مهاباد و نیز استماع گزارش معاون بهداشت وزارت بهداشت در خصوص بیماری آنفولانزای نوع A در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار دارد.

کمیسیون بهداشت این هفته بررسی مشکلات پزشکان عمومی با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار دارد.

اعضای این کمیسیون همچنین موضوع راه‌اندازی DPT با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت را بررسی خواهند کرد.

بررسی مشکلات موجود دانشجویان پزشکی ورودی 85 واحد بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور معاون آموزشی این وزارتخانه در دستور کار این کمیسیون است.

رئیس سازمان نظام پرستاری در خصوص فعالیت 8 سال دوره‌ دوم این سازمان روز سه شنبه به کمیسیون گزارش می دهد.