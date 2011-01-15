توزیع امکانات بهداشتی در اردکان عادلانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیان مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان اردکان پرداخت.

تابش، کمبود نیروی پرستاری به خصوص در بخش قلب و وجود چارت قدیمی بیمارستان ضیایی اردکان که تناسبی با تعداد تخت و بخشهای مختلف آن ندارد را از جمله مشکلات این بیمارستان برشمرد و برطرف شدن آنها را در جهت بهبود سطح ارائه خدمات به مراجعان ضروری دانست.

وی همچنین با اشاره به تحقق اهداف ارتقای سلامت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی برای تمام افراد جامعه اظهار داشت: هم اکنون چهار مرکز بهداشتی در اردکان وجود دارد که سه مرکز آن توسط خیران احداث شده است.

تابش ادامه داد: اما جانمایی این مراکز توسط خیران صورت گرفته و تناسبی برای توزیع این مراکز در سطح شهر صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این امر باعث شده تا منطقه جنوبی اردکان فاقد مرکز بهداشتی باشد که صدور مجوز لازم برای راه اندازی یک مرکز بهداشتی درمانی در این منطقه می تواند پوشش مطلوبتری برای مردم ایجاد و کیفیت ارائه خدمات را نیز ارتقا ببخشد.

تابش همچنین تامین چند دستگاه خودروی عملیاتی برای مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش در روستاهای بخش خرانق و عقدا، تصویب چارت شبانه روزی درمانگاه خاتم الانبیاء(ص) شهر عقدا، تامین و تهیه بقیه بودجه لازم برای راه اندازی دستگاه سی تی اسکن خریداری شده، اعطای بودجه مناسب جهت فائق آمدن با مشکلات هدفمند سازی یارانه ها و ... را از وزیر بهداشت خواستار شد.

وزیر بهداشت و درمان نیز در این دیدار با تشکر از همراهی های نماینده مردم اردکان در حمایت از بخش بهداشت و درمان و تلاشهایی که برای برطرف شدن مشکلات این حوزه در مجلس شده و احکام خوبی که در قانون برنامه پنجم تصویب شده، از مجلس شورای اسلامی در خواست کرد تا همچون گذشته حامی این بخش مهم در جامعه که با سلامت و ایمنی مردم در ارتباط است، باشند.

وی طی پی نوشتهایی به معاونین ذیربط و مذاکره با آنها خواست تا به تقاضاهای نماینده مردم اردکان در مجلس جامعه عمل بپوشانند.

مرضیه دستجردی اظهار امیدواری کرد: در بهداشت و درمان شهرستان اردکان وضعیت مطلوبتری برای ارائه خدمات مناسبتر به مردم حاکم شود و رضایتمندی آنها فراهم شود.